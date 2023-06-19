Doğum sonrası aşk

Eşim yeni doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Uygun zaman nedir? Bebeğe zarar verir mi?

EŞLER arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz.

İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.

Genellikle erkek , kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca bebeğe de zarar vermez.



AŞKTA EMEKLİLİK!

Eşim emekli. Beraber olurken eskisi gibi sertleşemiyor. Üroloji doktoru "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur. Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar. Üzgünlük sıkıntılı ruh hali görülür. Spor yetenekleri azalır.



KONTROL GEREKİR

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Çok denedim ama cinsel birliktelik yaşayamıyorum.

Tekrar nasıl iyi olabilirim?

DURUMUN tam açık değil. Cinsel beraberlikten kastın nedir? Diğer cinsle birlikte olmak ayrı şey, diğer cinsle ilişkiye girmek ayrı bir şey. Anladığım kadarıyla hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na ve beraberinde psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin?

Bunu da yaz. Panik olma.

Herkes yapıyorsa sende yaparsın.



PROSTATA DİKKAT

Nafiz Bey, 3 haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Yanıyor. Sol kasığım da ağrıyor. Neden olabilir?

İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar erkeklerde idrar kesesi ve prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme-yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrılar da olabilir. Mutlaka Üroloji Uzmanı'nın görmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden muayene ol. Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.



55'İNDE İLİŞKİ...

Yaş 55 oldu, ama benim ilişki isteğim hala var. Eşim ise benden kaçıyor. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapmalıyım?

DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulma mesleği. Önce eşinle konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir.

Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. Bazen kadınlar idrar kesesi ve rahim sarkmaları nedeniyle cinsel ilişkiden sakınabilir. Bunları hallet.