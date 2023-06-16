Antibiyotiğe dikkat

Hocam sık sık burnum tıkanıyor. Doktor antibiyotik yazmadı. Ancak geçmedi. Sizce ne yapmalıyım?

BURUN tıkanması sadece mikropların yaptığı bir hastalık değildir. Her burun tıkanıklığı antibiyotikle tedavi edilmez. Daha çok soğuk algınlığı, alerjik durumlarda burun tıkanır.

Antibiyotik bunların hiçbirini çözmez.

Ayrıca reçetesiz antibiyotik alamazsınız.

Hatta gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden olur.

Daha sonra karşılaşacağınız bakteri hastalıklarında kullanacağınız ilaç çeşidi azalır. Savunmanız zayıflar.



HİÇ FAYDA ETMEDİ

Sık idrara çıkıyorum. Adetlerim düzenli. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz?

MUTLAKA idrar tahlili yaptır.

Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz.

Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar ve diyabet sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür. Mutlaka Üroloji'ye muayenesi ol. Sık sık idrara çıkmamak için de idrar yapmayı erteleme. İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var.



YÜZÜM ŞİŞİYOR

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı bakalım.

Karaciğer testleri görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.