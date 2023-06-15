Böbrek taşı derdi

Yeni böbrek taşı düşürdüm. Doktorum "Bitki çayları iç" dedi. Fitoterapi Uzmanı'na yönlendirdi. Doğru mu bu?

Siz ne önerirsiniz?

DOĞRU söylemiş. Sağlık Bakanlığı, fitoterapi eğitimi sonrası doktorların bu konuda tedavi tavsiyesini yasal hale getirdi. Böbrek taşlarının tekrar oluşmaması için günlük hayatta tükettiğimiz gıdalardan ve bitkilerden faydalanabiliriz. Örneğin maydanoz çayı faydalıdır. 1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı sapıyla birlikte doğranmış taze maydanozu koyun. 10 dakika bekletin. Sonra yudum yudum için.



HORMONA BAKILSIN

Nişanlım 30 yaşında. Regl dönemleri 20 gün 1 ay gecikiyor. Doktora gitmeye utanıyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyor. 2 yıllık nişanlıyız, kendisini tanıdığımdan beri sürekli burun akıntısı ve öksürüğü var. Regl gecikmesinin sebebi ne olabilir?

BAŞLANGICIN geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir. Ancak yaşı 30 olunca doktor değerlendirmesi şart.

Hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları, adet gecikmelerine neden olabilir. Kalıcı sıkıntılar olmaması için erken muayene ve tetkik önemli. İhmal etmeyin.



20 DAKİKA YETERLİ

32 yaşındayım. 3 yıldır güneş yüzü göremiyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam faydalı olur mu?

ÖNCELİKLE bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sen de ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir.

Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe çıkmak yeterli.