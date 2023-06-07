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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 07 Haziran 2023, Çarşamba

Çarpıntı sorunu

38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Ben kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi?
3-4 yıldır devam eden şikayet birden ortadan kalkmaz. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürtmez.
Bazı test sonuçları hastalığı, bazıları da hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir. EKO dediğin kalbin ultrasonudur. Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz. Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir.

HER YAŞTA OLABİLİR
Yaşım 42. Eklemlerim ağrıyor. Tetkikler yapıldı. Romatizmalı eklem iltihabı olmuşum. Ne yapmam gerekir?
BAĞIŞIKLIK sistemi hastalıkları stres-sıkıntı-kaygı-evham ve huzursuzlukla artar. Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir. Romatoid artrit, küçük eklemlerin öncelikle tutulduğu, kronik seyir gösteren ve tuttuğu eklemde hasara neden olan; birçok organ ve sistemi de tutabilen otoimmün bir iltihabi eklem hastalığıdır. Her yüz kişiden birinde görülür. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır. En önemli tedavi takiptir.
Doktorunu seç. Takibine geç.

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