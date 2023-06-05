Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 05 Haziran 2023, Pazartesi

Prostatta mutluluk

61 yaşındayım. Üç hafta önce prostat ameliyatı oldum. Ne zamandır eşime yaklaşamıyorum. Ne zaman ilişkiye girebilirim?
ACELE işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1.5 ay boyunca dik oturmayın, ilk iki ay ağır egzersiz yapmayın, kesinlikle yük taşımayın...

GÖĞSÜM SIKIŞIYOR
55 yaşındayım. 4 aydır yokuş çıkarken göğsüm sıkışıyor. 'Nane çayı iç' diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?
STRES ve hareketsizlik, hayatı olumsuz etkiler. Kilo ve sigara da kalp hastası olmanı kolaylaştırır. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes ve hormon değerlendirmeli.

TEDAVİDE GECİKME
Nafiz Bey, bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi konuldu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Bunun hastalığımla bir ilgisi olabilir mi acaba?
VARİKOSEL için mutlaka tedavi olman gerekir. Yoksa bu tip şikayetler olabilir.
Gelen sıvıda sperm bile olmayabilir. Bu nedenle gecikmemelisin. İnfertilite dediğimiz kısırlık riskin olabilir. Üroloji uzmanına muayene olman gerekir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Prostatta mutluluk
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA