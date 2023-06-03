Uyku apnesine dikkat

45 yaşındayım. 128 kiloyum. Sigara içiyorum. Nefessiz kalıyorum. Çok horluyorum. Sigarayı bıraksam geçer mi?

Bu anlattıkların "Uyku Apne Hastalığı" dersinde anlatılanların nerdeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin.

Çünkü iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları seninle uğraşacak. Tabi gidersen.

Hareket alışkanlıklarına bağlı kilo fazlası olabilir.



MUTLU DEĞİLİM

Yeni evliyim. Ancak aşk hayatında hayal ettiğim mutluluğu bulamıyorum. Çünkü erken boşalıyorum. Neden oluyor?

Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?

Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemli. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur.

Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

Ayrıca bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.

Gurur meselesi yapma.



MUAYENE GEREKİR

Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Baharatlı yemek yemiyorum ama yine de ağrıyor. Neden acaba?

Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntıstres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı-baharatlı-asitlikafeinli- gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır.

Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar.

Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.

Devam ederse mutlaka bir doktora muayene ol.



HEMEN UYUYOR...

Eşimle 1 yıldır beraberiz. Hala ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor. Ben de huzursuz oluyorum. Sizce yanlış mıyım?

Cinsellik ve cinsel konuların konuşulması, cinselliğin ayıp olduğu, kadının cinsellikten zevk alması, cinsel fantezi kurmak, kadının cinsel ilişkiyi başlatması şeklinde ülkemizde olduğu kadar dünyada da başlıca yeni evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir. Böyle durumlar kişilerde korku, önyargı veya saldırgan davranışları da beraberinde getiriyor. Eşinle uygun şekilde bu konuları konuşmaya başla. Gerisi yavaş yavaş düzelir. Sabırlı ol.



ŞEKER VE AŞK

34 yaşında 1 yıllık evliyim. Eşimle beraberken 6 aydır sürekli erkenden boşalma sıkıntım var. Bir de 4 yıldır şeker hastasıyım. Şeker ilacı kullanıyorum. Ne yapmalıyım?

4 yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir.

Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz-su-hareketdüzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Bir kez üroloji uzmanına muayene ol. Şikâyetlerin geçmezse psikolojik destek al. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir.