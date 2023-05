Tahlilleri yaptırın

Prostatım var. Üroloji Uzmanı'na gittim, küçük olduğunu söyledi. Başka bir doktorsa ilişkiye giremeyeceğimi söyledi. Ağrı çekmiyorum yalnızca gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Doktor neden ilişkiye giremeyeceğimi söyledi?

PROSTAT bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz.

Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa, tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir.

Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın. TPSA, FPSA ve tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim.

Bu ara günde en az 2 avuç kabak çekirdeği ye. Pişmiş domates mutlaka tüket.



KİSTE DİKKAT

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ama mecburum galiba. Ne yapabilirim?

AŞIRI kıllanmanın en yaygın sebeplerinden birinin Polikistik Over Sendromu'dur.

Bu şikayetin yüzde yetmiş oranında Polikistik Over kaynaklıdır. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur.

Kadınlarda, aşırı kıllanma yanında adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve saç dökülmesine de neden olabilir. Doktordan korkacak bir şey yok. Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek. Gerekirse ilaçlar verilecek. Merak etme.

Önce İç Hastalıkları veya Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.



REFLÜYÜ İHMAL ETME

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Reflü bir daha başlar mı?

BAŞLAR. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dâhil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.

Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir.

Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt.

Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir.

Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.



EVHAM VE SIKINTI

Annem 64 yaşında. Depresiftir. Ağrımayan yeri yoktur. Romatizması vardı. Doktor "Fibromyalji" demiş. Nasıl bir hastalık bu?

FİBROMİYALJİ uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır.

Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır. Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süreler oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir. Ağrının yoğunluk ve yerleşimi ve bitkinliğin derecesi günden güne değişebilmekte, aşırı egzersiz ve stresle kötüleşebilir.

Fibromiyalji insanları orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır.

Evham, stres, kaygı ve huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar.

Mutlaka Psikolog ve Psikiyatrist desteği alsın. Manyetik yatak tedavisi bu şikayetler için en önemli tedavilerden biridir.