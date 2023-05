Çocuk istiyor

Yeni evliyim. Eşim hemen hamile kalmak istemiyor. Akrabasına sormuş. O bir ilaç vermiş. İlişkiden önce eliyle haznesine yerleştiriyormuş. Böyle bir hap var mı?

DOĞUM kontrol yöntemleri doğru uygulanmazsa ve doğru kişiler tarafından anlatılmazsa zarar verici olabilir. İlaç etkileri-yan etkileri olan kimyasal bir maddedir. Hemen Kadın Doğuma Uzmanı'na gidin. O ilacı götürün. Gereken bilgiyi size özel olarak anlatsın. Örneğin kadın prezervatifleri, doğum kontrol hapları olabilir. Aman dikkat. Beden bozulursa tamiri zor. Korumak en basiti.

Hele böyle konularda.



MİGREN KABUSU

Hocam, çok sıkıntılıyım. İlişkiden sonra migren ağrısı artar mı?

GENELLİKLE kişiden kişiye değişen bir durumdur. Migren atağı yüksek gerilim durumlarında tetiklenmeye yatkındır. Tarafların rahat olmadan cinsel ilişki yaşıyor olması buna sebep olabilir. Bununla beraber isteyerek, rahat şartlarda, girilen cinsel ilişki birçok konuda bedene rahatlık katar, baş ağrılarını azaltır. Açlık migren ataklarını başlatabilir. Cinsel ilişki öncesi kan şekeriniz düşükse, ilişkide harcanan enerji sonrası kan Glikozunuz daha da düşer. Ve ardından migren atağı başlayabilir. Yani kişiden kişiye değişebilir.

Ailede varsa...



34 yaşındayım. Ailemde çoğu kişi kalp krizi geçirdi. Ben de korkuyorum.

Nasıl önlemler alayım?

AİLESEL yatkınlık kalp hastalıklarında vardır. Bu nedenle başvuran hastalarımızın aile geçmişlerini öğreniriz.

Ailesel yatkınlık kişinin kendisinin değiştirebileceği bir durum değildir. Ama kesin kalp krizi geçirmenin garantisi de değildir. Değiştirilebilir riskleri mutlaka değiştir.

Sigara içiyorsan bırak. Tansiyonun normal olsun. Kolesterol ölçtür. Yüksekse diyet yap. Gereğinde ilaç kullan.

Kan şekerini ölçtür. Hatta gereğinde şeker yükleme testi yaptır.

Hareket et. Kafayı her şeye sıkma.



TAKİP ŞART

27 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. 1 tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

TİROİT bezinde nodül sık görülür.

Hemen kanserden şüphelenilmez.

Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, karalahana gibi Guatrojenik maddeler, gebelik, IGF-1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir.

Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi planı yapılabilir.



DAHA AVANTAJLI

Evlenmeyi düşündüğüm hanım et yemiyor. Çocuğumuz olur mu?

ET yemek, çocuk sahibi olmak için şart değil. Zayıf olması da sakıncalı değil. Hatta şişman kişilerin çocuk sahibi olması daha zor olabilir.

Son yapılan bir araştırmaya göre durum yatak odasında daha farklı.

Çünkü sebzelerin içindeki maddelerin cinsel aktiviteyi artırdığı düşünülüyor.

Yani cinsel aktivite için sebze ağırlıklı beslenme daha avantajlıdır.