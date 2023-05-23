İkinci bahar

56 yaşında bir kadınım.

Hiç evlenmedim. Şimdi bir talibim var. Kısmetse evleneceğiz. Evlilik olursa korkuyorum! Ne yapacağımı bilmiyorum! Bu konuda kimden destek almalıyım?

EĞER evlilik gerçekleşirse bu konuyu eşinle paylaşabilirsin.

Eşler arasında utanma olmaz. Ayrıca aile doktorundan, Kadın Hastalıkları Uzmanı'ndan bu bilgiyi edinebilirsin.

Paniklemeye gerek yok.

Dişi ile erkeğin uyumu, birlikteliği, cinsel ilişkisi doğal bir süreçtir. Eşinizin anlayışlı, müşfik tavrı yol gösterici olacaktır.



DİZLERİM TUTMUYOR

59 yaşındayım. Her 2 dizim ağrıyor. Fizik tedavi dizlerin kurumuş dedi. Arkadaşım annesine ozon yaptırmış. İyi gelmiş. Bende yaptırsam olur mu?

OZON Tedavisi uygulamadan önce doktor olarak seni muayene etmemiz gerek. Genel bilgi vermek gerekirse Ozon Tedavisi, ağrı ve enfeksiyon kontrolünde fayda sağlanabilen bir tedavidir. Bununla beraber P.R.P. Tedavisi dediğimiz kişinin kendi kanından hazırlanan ve diz eklem boşluğuna enjeksiyon tedavisinden faydalanabilirsin.



GÖĞÜS AĞRISI VARSA...

Babamın göğüs ağrısı oldu. Kalp damarı tıkalıymış! Acilen anjiyo yaptılar. Stent takıldı. Şimdi bu stentler çıkacak mı?

KALP damarı tama yakın tıkanırsa göğüs ağrısı yapabilir. Damara tel diyebileceğimiz bir alet sokulur. Bunun yardımıyla tıkalı kısma damar içinde şişip tıkalı kısmı damarın duvarına doğru itekleyip, damarın içindeki boşluğu kanın geçebileceği kadar genişletebilen balon uygulaması yapılır. Stentler, açılıp kullanılmadan önce, 1-2 mm genişlikteki sönük bir balonun üzerine büzülmüş vaziyette yer alırlar. Bu balon da, çok ince ve uzun bir tübe bağlıdır. Stentler takıldıktan sonra tekrar çıkartılmazlar.



SICAK TUTUN

64 yaşındayım, idrarımı yaparken aşırı yanma oluyor. Doktor ilaç verdi geçmedi. Siyah kum döküyorum. Ne yapmam gerekiyor?

GEÇMİŞ olsun.

Tarifinize göre kum diye tarif ettiğimiz kristaller dökülüyor. Ağrı, sancı yapar. Tekrarlayabilir.

İdrarınızı tahlil ettirin.

Hangi tip kum olduğunu öğrenelim. Maydanoz çayı yapıp günde en az 2 çay bardağı iç. En kısa sürede üroloji uzmanına muayene ol. Farklı ilaçlara ihtiyaç var. Ayakların ve karın bölgen soğuk olmasın.

Günde en az 10-12 bardak su iç. İdrar miktarını takip et. Tansiyonunu ölçtürmeyi unutma.