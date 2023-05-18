Üzüntü dert çeker

Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Ne yapabiliriz?

KOLİTİS ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir.

Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam sağlanacak hale gelebilir. Bu hastalık streste artar. İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanına gidin.



ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Eşim ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik. Ürolojiye gitti. Erken andropoz demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

GENELLİKLE erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın.

Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur. Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar. İş temposu da düşebilir.



KONTROL ŞART

23 yaşındayım. Halam meme kanserine yakalandı. Küçük halam "Ben sutyen takmıyorum ben olmadım" dedi. Sutyen, kanser yapar mı?

SUTYENİN kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Kanser riskini arttıran birçok faktör var. Ama bunların içinde sutyen yok. Küçük halan böyle düşünebilir. Kontrollerini aksatma.