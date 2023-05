Felç korkusu

Babam 57 yaşında. 1 ay önce babam felç geçirdi. İlişki sırasında olmuş. Ben de ilişkide felç olur muyum? Korkmaya başladım.

ÖNCELİKLE korkma.

Korku, tek başına riski arttırır.

Kesinleşmiş risk faktörlerinden biri yaştır. 55 yaşından sonraki her on yılda felç olma riski 2 katına çıkar. Yaşın genç. Hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, insülin yüksekliği, tıkayıcı kalp hastalığı, kalp yetmezliği, tıkayıcı damar hastalığı, kalp ritim bozukluğu, şişmanlık, hareketsizlik, menopoz hormon tedavisi durumları felç geçirme riskini arttırır. Bir kez İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. İlişki sırasında yarı tokluk hali, dinlenmişlik ve sakinlik şart. Gergin şartlar da çeşitli hastalık risklerini arttırabilir. Baban hastalık ve risklerini kontrol etmediyse cinsel ilişkide bu hastalık gelişmiş olabilir.



İLACINI İÇ

Ben 39 yaşındayım. İki yıldır şeker hastasıyım. Ne yaptıysam şekerim düzelmedi. Bıktım, bunaldım ve vazgeçtim. Niye düzelmiyor bu şeker?

DÜZELMEYEN şeker hastası yoktur. Düzelmek istemeyen veya düzeltilemeyen şeker hastası vardır.

Sana özel değişiklikleri tespit edip uygulaman gerekir.

Öncelikle güvenebileceğin bir doktor bul. Sihirbaz arama. Sabır yoksa tedavi olmaz. Daha önce yapılanları gözden geçirelim.

Şeker hastalığına eşlik eden diğer hastalıkları araştıralım.

Sen de beslenme alışkanlıklarını olması gerektiği gibi uygula. Yeterince su iç. Hareket et. Güzel uyu.

Diyetine uy. Stresin için destekleyici ilaç kullanalım.

Şeker ilaçlarını doğru kullan.

Hadi pes etmek yok.

Yeniden başla.



HEP HALSİZİM

Maden mühendisiyim. 2 yıldır tedaviye cevapsız ağrılar, halsizlikler yaşıyorum. Metal zehirlenmesi bu şekilde şikayetler yapıyormuş. Ne yapmalıyım?

ÇALIŞTIĞINIZ iş kolu ve iş yeri ortamlarını bilmemekle beraber solunum, cilt ve gıdalar yoluyla ağır metaller bedenimizde birikebilir.

Sadece mesleğinizde değil deniz ürünleri, ambalajlı beslenme gibi teknoloji çağının en önemli sorunlarından biri ağır metal zehirlenmesidir. İç Hastalıkları Uzmanı'na gidin. Ağır metallerin kanda, idrarda ve saçta analizleri yapılır.

Hacamat bedendeki ağır metal detoksu için en faydalı uygulamalardan biridir.

Tıbbi hacamat yapan bir doktor bulup uygulamanızı önerebilirim. Ayrıca tiroit fonksiyon testleri, D ve B vitamini testlerde gerekir.



GAZIM VAR

Midemde çok gaz var. Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım. Ne yapayım?

ÖNCE neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut. Sebze, zeytinyağlı beslenme, az ve sık yemek rahatlatıcı olur.