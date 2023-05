Strese bağlama

24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülüyor. Herkes stres diyor. Stres hapı alsam geçer mi?

SENDEKİ şikayetler sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz. Çünkü muayene etmeden bazı tahlilleri yapmadan var olan streslerimize atıfta bulunmak kolaycılık ve ihmalkarlık olur.

Bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği, hormon bozuklukları her iki şikayetine de sebep olabilir. Yumurtalıklarla ilgili hastalıklar, kullanılan çeşitli ilaçlar, depresyon birbirine benzeyen şikayetler yapabilir. Her bir şikayetini başka bir hastalıkta yapabilir. Bunun için sen stres hapı alarak bu işi çözmeye bakma. Sen sana angarya gibi gelirsen yandık. Şikayetlerini ve çözümlerini önemse.



SEBEBİ SİGARA

Ağzımın içi sık sık yara oluyor. 3 yıla yakındır iki ayda bir periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?

AĞIZ içi aft, yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir. Vitaminmineral eksiklikleri, burun tıkanmalarıdan romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir.

Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir.

CRP, Sedimentasyon, Haemogram ve Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez Cildiye Uzmanı pikür testi yaptırmak gerekir. Sebze, meyve, kuruyemişten uzak kalma. Her şeyi de kafana takıp stres sıkıntı yapma.



GAZLI İÇECEĞİ BIRAK

Üç aydır basur şikayetim de var. Kabızım ne yapmalıyım?

YEMEK yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir, stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir. Kabızlık zorlu dışkılama ve sert dışkı nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur-Hemoroid yapar. Tedbir almazsan şikayet ilerler. Ameliyat gerektirebilir. Sen de kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et.

Sebze meyve tüket. Dışkılama ihtiyacı geldi mi erteleme.

Kabızlık yapan ilacın varsa doktorunla konuş.



ŞEKERİNE BAKTIR

Şişmanım. 112 kilo geliyorum! Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Doğru mu?

BEKLEDİĞİN etki soğuk suda yok.

Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım.

Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Tiroit ve şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Diyet takibine gir.