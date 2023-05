Heyecanlıyım

Yeni evli bir çiftiz. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapabilirim?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Evliliğin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir bu...

İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz.

Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz.

Merak edilecek bir durum yok. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Cinselliğin eş ile yaşanmasında ve cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında böyle şeyler normal... Psikiyatrist ve Psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından İç Hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.

Merak etme.



HEP AÇIM!

Hipoglisemi hastasıyım, sürekli acıkıyorum. Bana "Az ve sık ye" dediler. Ama kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?

VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası yani diyabetes mellitus dediğimiz hastalığa maruz kalırlar.

Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit hastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen şart. İnsülin direnci varlığına göre ilaç tedavisi de başlanır.

İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.



EV YOĞURDU OLSUN

Kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi?

YOĞURDU sevdiğin için bende senin tercihini çok sevdim. Ben de yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim.

Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım.

Değilse Yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine mutlaka bakarım. Plastik kaplar da alacaksam. Plastik kabın altındaki numaraya bakarım.

Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar.

Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz. Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.



ÇAYI AZALT

Kansızlık için demir ilacı kullanıyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

SEBZELER, süt, kahve ve çayda bulunan bazı maddeler demir emilimini azaltabilir.

Bu nedenle demir destek ilaçları bu gibi gıdaların alımından iki saat önce veya sonra alınmalıdır.

Tercihen yemeklerden önce alınır. Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır.

Şikayetlerin ortadan kalkmasından sonra vücudun demir depolarının dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.