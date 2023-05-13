Eyvah tansiyon

57 yaşındayım. Üç aydır tansiyonum yükseliyor. İlaç kullanmak istemiyorum. İleri yaşta hipertansiyonu olanlar nelere dikkat etsinler?

İLAÇ kullanmak istemiyorum deme. Gerçi dedin ama ısrar etme. Tedaviye karşı peşin hükümlü olunmaz.

Artık olgunsun. İnatçılık zarar verir. Özellikle yeni tedavi başlarken acele etmemeli.

Küçük dozlarla başlanmalı.

Gerekirse yavaşça doz yükseltilmeli. Hatta gerektiğinde ikinci ilaç sonra eklenmeli.

Tansiyon hedefimiz 12/8 değildir. Şikayetsiz olarak 14/9 altında kalması yeterlidir. Daha fazla düşerse beyin kanlanması yetersiz hale gelebilir. Halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi, çarpıntı gibi yeni şikayetler olabilir.

Ayrıca hem tansiyon düşüren, hem de prostat bezi büyümesine iyi gelen ilaçlar var. Bir taşla iki kuş vurabilirsin.



GERGİNLİĞİ BIRAK

Pankreas bezinde genişleme var dediler. Romatizma hastayım ama bana ilaçlarını kullanma dediler. Çenemi çok sıkıyorum bu da başımı döndürüyor. Ne yapmalıyım?

PANKREAS bezinde genişleme değil kist veya diğer kitle geliştiren hastalıklar olabilir. Konulan tanının adını yazsaydın daha fazla yardımcı olabilirdim.

Ayrıca nasıl bir pankreas hastalığın olduğunu net anlatmadığından fizik tedavide zarar görür mü bir şey diyemiyorum. Sıkıntın stresin çok. Kafan karışık anlattıkların karışık. Çenen aklının sıkıntısını çekiyor.

Gergin sirke küpüne zarar.



NEFESİM DURUYOR

Şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söyledi. Ayrıca ilişkide eskisi gibi iyi değilim. Bunaldım. Zayıflasam düzelir miyim?

BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver.

Ancak sadece bunlar yetmez.

Mutlaka Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.



REZENEYİ DENE

3 yıldır makatımdan kan geliyor. Merhem kullanıyorum. Doktora gitmeye utanıyorum. Zeytinyağı da içiyorum. "Rezene çayı iç geçer" dediler. Çayla basur geçer mi?

ÇAYLA basur geçmez.

Geçse basurlu adam kalmaz.

Tespitini yapmışsın.

Bu güzel. Ama sonrası gelmemiş.

Doktordan utanmak olmaz. Eğer dışkılama sonrası tuvalet taşında veya dışkı üstünde damla damla şekilde kan görüyorsanız, temizlendiğiniz kağıtta kandamlası varsa mutlaka doktora başvurun. Makat temizliği sırasında elinize makat bölgesinde beze, bezecik, geliyorsa, ağrılı büyük şişlikler geliyorsa, makat bölgesi kaşıntılı ve akıntılıysa mutlaka doktor muayenesi gereklidir.

Bu hastalık doğru tedavi edilmezse ilerler, ameliyat edilecek hale gelir. Yiyecek ve içeceklerle ilgili destek uygulamaları da yap. Rezene bağırsak hareketlerini düzenler. Ama tedavi etmez.