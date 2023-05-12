Utanıyoruz

Doktor Bey, biz eşimle fazla cinsellik konuşamıyoruz. Aslında biraz daha değişiklikler onu da rahatlatır diye düşünüyorum.

Hemen bitiriyoruz. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Ne yapmalıyım?

CİNSEL ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.

Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.



MUCİZE BEKLEME

Nafiz Bey, sarımsak yersen ilişkide daha başarılı olursun diyorlar. Doğru mu? Bir de ne kadar yersem başarılı olurum?

EŞİN sarımsak kokusunu seviyorsa başarılı olursun. Sihirli gıda peşinde koşma. Her gıdanın kendine has özellikleri var. Önce eşini düşünenler ne yerse yesin başarılı olurlar. İki kişilik bir uygulamanın sadece senin yediklerinle başarıya ulaşması mümkün değil. Cinsel ilişkinin başarısı organların boyutlarıyla, kronometreyle, skor ile ilgili değildir. Bu konulara düşkün olanların stresi çok olur.

Bir de hikayelere çabuk inanırlarsa ömür boyu iflah olmazlar. Sen onlara uyma. Sarımsak sofranızda mutlaka bulunsun. Ancak mucize bekleme!



DİKKAT ETMELİSİN

Müzik hocasıyım, ses tellerimde bir sorun var. Ne yapsam geçmedi. Boğazımda sürekli öksürük ve gıcıklanma oluyor. Ne yapmalıyım?

GEÇMİŞ olsun. Önce Kulak Burun Boğaz Uzmanı'na muayene ol. Burun tıkanıklığına neden olan hastalıklar tekrarlayan ses kısıklığı, öksürük ve gıcığa neden olabilir.

Burun tıkanırsa ağızdan nefes alıp vermek zorunda kalırsın. Hızlı yemek yemeye başlarsın. Reflü olur.

Bu da ses kısıklığı öksürük ve gıcık yapabilir. Ayrıca ses tellerini özellikle muayene ile görmek lazım. Sesini kullanan meslekler ses teli sık rahatsızlanabilir.

Aman dikkat.



KALBİM TUHAF

Hocam kalp atışlarım değişik. Dışarıdan duyuyorum sanki! Tansiyonum bir 114, bir 64 oluyor. Ara ara başım dönüyor. Doktora gitmem gerekiyor mu?

KALP atışlarını saymak için stetoskop cihazıyla kalbimizi dinlemek gerekir. Daha çok nabız sayarız.

Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60–100, çocuklarda 100–120, bebeklerde 100-140'dır.

Sadece sayıya bakarak çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir.

EKG, Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı'na görün.