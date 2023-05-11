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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 11 Mayıs 2023, Perşembe

Uykusuzluk sorun

Uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı?
UYKUSUZLUĞUN bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar. Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Yani senin anlayacağın uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabiliriz. Manyetik alan tedavisi öneririm.

MUTLU ET, MUTLU OL
Utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? 'Eşim bir şey söyler mi?' diye korkuyorum. Ne olur bana yardım edin.
ÇOCUK sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez.
Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Gönül rahatlığıyla evlen. Gönül rahatlığıyla mutlu ol, hayat arkadaşını da mutlu et.

KEÇİBOYNUZU YİYİN
51 yaşındayım. Adet düzensizliği başladı. Menopoz yaklaşıyor galiba. Ne yapmamı önerirsiniz?
MÜMKÜN olduğu kadar hareketli bir hayat sürün. Alkol ve sigara kullanmayın. Şikayet yoksa bile 2 yılda bir kemik ölçümünü tekrarlayın.
Süt, kuru baklagiller, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdaları sofranızdan eksik etmeyin. Tuzdan kaçının. Mutlaka güneş ışığı alın.

KAN SAYIMI YAPTIR
4 yıldır sara hastalığım var. Halsizim. Kaslarım ağrıyor. Adetlerim düzenli. İlaçlarla ilgisi var mı?
SARA yani epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların bu tip etkileri olabilir.
Bunun için nöroloji uzmanınızla görüşün. Bu tip etki düşünürse ilaç doz ayarlaması yapar. Bu ilaçlar D vitamin eksikliğine neden olur. CK, myoglobin, TSH, CRP, RF, total Ig E, kan sayımı yaptırmanı öneririm.

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