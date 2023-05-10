Gencim ama...

Daha 24 yaşındayım.Çok sıkıntılıyım. Yeni evlendim. Ama ilişkide hemen boşalıyorum. Aklıma başka şeyler getirmeye çalıştım, hiçbir şey değişmedi. Bir şeyler önerir misiniz? Hasta mıyım?

ÖNCELİKLE eşinle olan cinsel ilişkini iş olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. Yani aklına başka bir şeyler değil eşin gelsin. Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir.

Ama hakimiyeti tamamen kaybetmene neden olabilir. Cinsel ilişkinin hazzını da yaşayamazsın. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına görün. Geciktirici jel, prezervatifle ilişkiye girme veya diğer yardımcı yöntemlerin sana uygun olanlarını doktorunun tavsiyesiyle uygulamaya başlayabilirsin.

Kaygı yok güven var



3 yıllık evliyim. Eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Yanlış anlar diye korkuyorum.

Bu normal mi?

EŞİNE güven. Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur. Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir. Eşin de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur. Eşlerin birbiriyle cinsel ilişkiye girme isteği kadar doğal çok az şey vardır. Cinsel hayatın aktif, heyecanlı tutulması karşılıklı kabul gören farklılıklarla mümkün olur. Eşler arasındaki sevgi-saygı ve bağlılık artar. Sağlıklı cinsel hayata sahip aileler, günlük iş ve sorumluluklarında daha başarılı olurlar. Kaygı yok güven var.

Bomba gibidir



23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Ben kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir?

EVET daha da tehlikeli.

Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, TİP-2 diyabet yani şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku-apne sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum. Yani patlamaya hazır bir bomba. Yemek ve yeme alışkanlıkları ile ilgili olduğundan masummuş gibi duruyor. Ama maalesef tıbbi çalışmalar aksini söylüyor.

Can boğazdan gelse de kolay kolay gitmeyebiliyor.

Az ye, hareket et.

Krizden sonra...



Babam kalp krizi geçirdi. Coumadin ilaç başladılar. Bir de yemek konusunda bir liste vermişler. Ancak doktorlar bize vermedi.

Neye dikkat edelim?

WARFARİN etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir.

Kanama ihtimalini arttırabilirler.

Bu nedenle Coumadin kullanan hastalar ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut gibi yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz.

Bunlara dikkat edin.

Fazla kilosu varsa versin.