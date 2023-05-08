Kuruntu hasta eder

Gazım, ara ara kabızlığım oluyor. Arkadaşımın dayısında da aynı şikayet varmış. İltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Ben bağırsak iltihabı olursam ne yaparım?

KURUNTULAR, seni hasta eder.

Önce evhamından kurtul. Her hastalık her bedende farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Ülserli bağırsak iltihabı hastalığı olan ülseratif kolit ve sadece kabızlıkla tariflenmez. En çok bilinen şikayetleri ishal, acil dışkılama hissi, karın ağrısı ve makattan kan gelmesidir. Eklem ağrısı, gözlerde şişlik de görülebilir. Bu problemler kolit düzeldikten sonra iyileşebilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.



AŞKSIN ISIRGAN OTU

32 yaşındayım. Cinsel gücümü bir türlü artıramıyorum. "Isırgan otu çayı iç" dediler. İyi gelir mi?

CİNSEL istek azalması çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir.

Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı ve adamotu kökü çayı bu açıdan faydalıdır.

Unutmayın çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun işe yaramaz.



SİVİLCEYİ SIKMAYIN

16 yaşında oğlum var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?

BABA sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Yine de söyleyelim. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar. Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi (skar) bırakmasına neden olur.

Aman diyorum. Yapmayın diyorum.



UTANMA...

32 yaşındayım. Cinsel organım sola doğru çok eğik. İdrar yaparken zorlanıyorum. İlişkiye rahat giremiyorum. Neden olabilir?

TARİF ettiğin şekilde bir bozukluk 'Peyronie Hastalığı' olabilir. Daha çok romatizmal-iltihabi bir hastalıktır. Mutlaka üroloji uzmanı görsün. Romatizmal açıdan daha sonra İç Hastalıkları da tetkik eder. Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir. Utanma. Geç kalma.



EYVAH TANSİYON

41 yaşındayım. Tansiyonum yüksek. İlaç kullandım. Şimdi de aşk hayatım bitti. Bana yardım edin.

HİPERTANSİYON, adı üstünde yüksek gerilim demek... Sıkıntı varsa çare de var. Ailesel yatkınlığının üstüne gergin kişiliğin erken yaşta tansiyonunu yükseltmiş.

Hipertansiyon uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir.

Ancak anladığım kadar ilaçtan sonra cinsel hayatın bozulmuş. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık, erektil disfonksiyon yapabilir.

Doktoruna git. Başka ilaç versin. Düzenli beslenmek, iyi uyumak, hareket etmek gerekiyor. Hayat şeklini değiştir. Yoksa hastalık seni değiştirecek.