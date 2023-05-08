Beslenme önemli

Üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama zararı var mı?

SİGARA, tüm bedenine zararlı.

Tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur. Hem yumurtalıklara hem de spermlere olumsuz etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara bırakılmalıdır Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir.



ÇAYI AZALTSIN

Annem idrar kaçırıyor. Ürolojiye gittik, doktor ilaç verdi ama fayda etmedi. Ne yapmalıyız?

BEZ bağlama konusunda annenizi ikna edin. İdrar yolu ve mesane hastalıkları, hipertansiyon, tiroit bezinin çok çalışması, şeker ve stres idrar kaçırmaya neden olabilir. İlaç tedavi etmezse diğer ihtimalleri araştırmamız gerekir.

Sıvı alımını akşam saatlerine bırakmasın. Çay sık idrara çıkartır.



51'İNDE PROSTAT

51 yaşındayım. İdrarda kanamam oldu. Meğer prostatım büyümüş. Ne yaptıysam PSA değerimi düşüremedim. Başka doktora göstereyim mi?

HASTALIKLARIN çözümü adım adımdır. Aynı doktorun takibinde kal. Sonraki aşamayı başlatalım. Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından Biyopsi önemlidir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na görün.