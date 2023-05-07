Hapı yutmayın

54 yaşındayım. 5 ay önce rahatsızlandım. Şeker ilacına başladılar. Ancak sürekli uykum geliyor. Hanımın yanında bile uyukluyorum! Doktor ilacı ölene kadar kullanacağımı söyledi. Ne yapmalıyım?

Tıp, takip demektir. Öncelikle doktorunla tekrar görüş. Senin kilona ve varsa diğer hastalıklarına uygun diyet uygulaması al. Hareketini artır. Bu dönemde ilaç kullanma ama açlık ve tokluk kan glikozunu yani şekerini ölç. En az 10-15 gün bu uygulamadan sonra kontrollerini yaptır. Gerek olursa ilaca başlarız. İlaç yan etkisi ile sertleşme sorununa neden olarak ailelerin cinsel hayatını sıkıntıya sokar.



GEBELİĞİ ÖNLER

Bir yıldır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bazer süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık olabilir mi?

Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH ve prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir.

İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.



ÜZÜLMEK SORUN ÇÖZMEZ

21 yaşında bir kadınım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim beni sinirli yapıyor. Doktordan çekiniyorum. Ne yapayım?

Duygusal ve hassas bir kadın olduğunuz kesin. Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin. Bu anlattıkların Polikistik Over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu. Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor. Önce hormon testleri gerekli. Bir de karın ultrasonu yaptırmalısın. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersizle bu şikayetlerin yoluna girer. Üzülmek sorunu çözmez.



SİVİLCEYİ SIKMAYIN

16 yaşında oğlum var. Sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?

Baba sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum.

Yine de söyleyelim. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar. Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi (skar) bırakmasına neden olur.

Aman diyorum. Yapmayın diyorum.



KONTROL ŞART

26 yaşındayım. 170 santim boyunda 89 kilo erkeğim. Hesapladım, obezim. Hareket etsem ne zaman, kaç kilo veririm?

Tespitin doğru. Şişmansın. Ayrıca acelecisin.

Ayrıca her şeyi hesaplamak istiyorsun. Maalesef tıp bu kadar hesaplayamaz.

Yine de hareket zayıflamana yüzde 15-30 katkıda bulunur. Kalan kısmı doğru yapmazsan kalıcı sağlıklı kilo hedefi tutmaz. Beslenme zamanı, miktarı ve içeriği önemli. Hızlı yer hızlı kan şekerini yükseltirsen önce şişmanlık sonra şeker hastalığı yerleşir. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na git. TSH, açlık tokluk glikoz-insülin, kolesteroller, trigliserid, tansiyon ölçümü yaptır