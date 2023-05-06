Güven önemli

3 aylık evliyim. İlişkiye giremedik. Psikolog, Kadın Hastalıkları Uzmanı hepsine gittik. Kimisi 'Vajinismus', kimisi başka bir şey dedi. Tanı ne? Eşimle beraber merak içindeyiz.

AMERİKAN Psikiyatristler Birliği vajinismusu, "İstemsiz kasılmalar sonucu ilişkinin gerçekleşememesi" diye tanımlanır. Güvendiğiniz doktorunuzla tekrar görüşün. Süreci o yönetsin. Güven ve uyum olursa sorun çözülür. Eşinle birlikte hareket etmeniz, süreç için önemli.



SİĞİL KABUSU

26 yaşında evli bir kadınım. Cinsel organımda siğil çıktı. Eşimde de var. Tehlikeli olur mu?

SENİN muayene sonucuna göre siğil dediğin değişikliklerin sebebi önemli. Dediğini doğru kabul edecek olursak cinsel organlarda siğil, Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. HPV, cinsel ilişki ile geçer. Rahim ağzı Kanserine neden olabilir. Bence Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olmalısın.

Şikayetler önemli, ihmal etme.



EGZERSİZ YAP

14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için hareket, egzersiz yapmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz?

DÜZGÜN duruş eğitimi önemlidir.

Karın içi basınç artmışken, daha dikkatli iş yapmak gerekir. Kol egzersizleri bunun için çok önemlidir.

Hareketli bir bedende ödem, varis ve kramplarda az olur. Ayrıca pelvik taban kas kontrolü ve Karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur. Bu konuları öğreneceğin ünitelerin de ehliyet sahibi olması önemlidir.