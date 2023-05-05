Eşim çok istekli
İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Tabi ne zamandır yapmıyoruz. Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?
ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir istektir. Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Bu nedenle bu durumda bu istek Yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir.
Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir. Cinsel ilişkiye engel değildir.
TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
42 yaşındayım. Hepatit B geçirdim. İlk evliliğimden 19 yaşında bir çocuğum var. Yeniden evlendim. Eşim 46 yaşında.
Şimdi çocuğumuz olmuyor. Eşimin yaşından kaynaklı olabilir mi?
EŞİNİN yaşı tek başına belirleyici bir durum değil.
Eşin üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene olmalı. Hem üreme organ ve fonksiyonları hem de genel beden fonksiyonları tespit edilmeli. Ayrıca sizin de kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Çocuk sahibi olamamanın nedeni 2 kişilik değerlendirmedir. Sorun varsa kim ile ilgili olursa olsun tedavi ve takibe devam edin.
PSİKOLOĞA GÖRÜNÜN
4 aydır evliyim. İlişkiye girdiğimizde sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım ama dayanmak da zor geliyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Olabilir.
Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart.
Kadınların yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
HORMONLARA BAKTIR
55 yaşındayım. 2 aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı.
Ama ne yaptıysam tık yok. Andropoz oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.
50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir.
Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
BUNUN YAŞI YOKTUR
Erken boşalma kaç yaşına başlar? Yani arkadaşlara bilgi vermek istiyorum. Yoksa benimle ilgisi yok!
TABİ ki soruna cevap vereceğim. Kimle ilgili olursa olsun. Sorular önemlidir. Erken boşalmanın yaşı yoktur.
Kişinin ruhu, bedeni her zaman erken boşlamaya neden olabilecek hale gelebilir. Bu nedenle her yaşta erken boşalma başlayabilir.
Arkadaşlarına mutlaka anlat.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sebebi stres 04 Mayıs 2023, Perşembe 23 yaşındayım. Bir süredir adetlerim düzensiz. Herkes farklı bir şey söylüyor. Şaşırdım kaldım! Siz ne önerirsiniz? ADET...
- Canını sıkma 03 Mayıs 2023, Çarşamba Evleneli 2.5 yıl oldu. Erken boşalma sorunum var. İnternette birçok öneri okudum ancak aklıma yatmadı! Mutlu olmak...
- Gençlik aşısı ozon 02 Mayıs 2023, Salı 69 yaşındayım. Ama bedenim beni üzüyor. Gençlik aşısı ozon varmış haberlerde duydum. İyi gelir mi sizce? OZON...
- Kızartmayı bırak 01 Mayıs 2023, Pazartesi İŞİM nedeniyle sürekli seyahat ediyorum. Geç yatıyor, düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Ne önerirsiniz? ÖNCE...
- Hareket etmelisin 30 Nisan 2023, Pazar Halsizliğim var. Eşimle ilişkiye girmek bile istemiyorum. Kendisi bu durumdan huzursuz. Depresyon dediler. İlacı...