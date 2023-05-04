Sebebi stres

23 yaşındayım. Bir süredir adetlerim düzensiz. Herkes farklı bir şey söylüyor. Şaşırdım kaldım! Siz ne önerirsiniz?

ADET düzensizliği önemli bir şikayettir.

Başta tiroit hastalıkları olmak üzere birçok hormon düzensizliğinde adet düzensizleşir. Yumurtalık kistleri, stres, sıkıntı, aşırı kilo kaybettiren diyetler, erken menopoz, doğum kontrol hapları, gebelik halleri de adet düzensizliğine neden olabilen durumlardır.

Kişinin muayenesi olmadan kişiye göre testler tespit edilemez. Hem iç hastalıkları hem de kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Tanıya göre de tedavi başlanır.



HORLAMA KABUSU

55 yaşındayım. Biraz kilom var. İlişkide nefes nefese kalıyorum. Eşim horlamamdan şikayetçi. Ne yapmalıyım?

SİGARA içip içmediğini yazmamışsın.

Ama yazdıkların kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez. Horlama, kötü uyku uyumak demektir.

Tabi hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Her şey başlamadan biter.

Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri de vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabi ki kilo vermelisin. Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. İç hastalıkları uzmanını bul, takibine gir. Kafana göre ilaç kullanma.



MUTLAKA İŞE YARAR

Eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz?

EŞİNİZ sağlığa değer ve önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. Bence sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın.

Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Muayene sırasında yapılan tespitlere göre checkup netleşir. Tabi ki yaşa özel testler istenebilir.

Sonrasında doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz.



NELER YAPMALIYIM?

59 yaşındayım. Tansiyonum normal. Ama yürüdükçe göğsüm ağrıyor, nefesim daralıyor. Durunca geçiyor. Anjiyo yaptırmaya korkuyorum.

ŞİKAYETİN çok önemli.

Hemen tanı konması gerekir. Önce iç hastalıkları muayenesi gerekir. EKG, açlık tokluk glikoz, ürik asit, kolesterol, trigliserid, tam kan sayımı, TSH, efor testi, 24 saat ritim holter gibi temel testleri gerekir. Sonuçlarına göre koroner angiografi de istenebilir. Bunun pazarlığı olmaz. Tıkayıcı kalp damar hastalıkları, KOAH, kansızlık gibi durumlar aynı şikayetlere neden olabilir.



ESAS TEDAVİ DİYET

4 aydır ishalim var. Doktora gittim. "Çölyak hastalığı olabilir" dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?

BU hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi, emilimi bozulur.

Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan glutene karşı hassasiyet gösterirler. Bu kişiler gluten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. İshal kilo kaybı olur. Esas tedavi diyet uygulamasıdır. Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün.