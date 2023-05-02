Gençlik aşısı ozon

69 yaşındayım. Ama bedenim beni üzüyor. Gençlik aşısı ozon varmış haberlerde duydum. İyi gelir mi sizce?

OZON tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır.

Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır.

Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Çünkü her büküklüğün bir tek sebebi yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.



HEMEN TEDBİR AL

Tansiyonum yüksekmiş. İlaç verdiler. İçtim. Bu sefer de hanımla kardeş olduk. Ne önerirsiniz?

ÖNCE seni takip edecek bir iç hastalıkları uzmanı bul. İlaçlar yan etki yapabilir.

Yan etki yapan ilacı keseriz başka ilaç başlarız.

Panik yapma. Hanımla kardeş olmanıza da gerek yok.

İlaç kullanmazsan sıkıntıların olabilir. Yol yakınken tedbir al.



BİR UZMANA GÖRÜN

Hipoglisemin hastasıyım sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum... Sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?

VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi TEDAVİNİN KENDİSİDİR.

Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası olabilirler. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit bastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisine de başlanır.

İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.



ZAYIFLAMALISIN

37 yaşında 127 kiloyum. Ailemde şeker yok. Ben şeker hastası olur muyum? Şeker olmamam için ne yapmam lazım?

AMACININ ne olduğuna karar ver. İsteklerini hesapsız yaşarsan, sorumluluk ve mecburiyetlerinin gereğini yapmazsan hayat yeni mecburiyetler-hastalıklar dayatacaktır. Ayrıca şişmanlarda şeker hastalığı görülme ihtimali yüksektir.

Bunu engellemek senin elinde hatta senin genzinde ve nefsinde. Hemen zayıfla.

Hemen diyorum unutma.

Unlu tuzlu ve şekerli gıdalardan sakın. Hareketi arttır. Özellikle her yemekten sonra 15 dakika yürü.

Yemekten sonra yükselen kan şekeri Tip 2 diyabet riskini arttırır. Hareket etmek için en iyi vakit ise, akşam yemeği sonrasıdır. Zira genelde, en fazla akşam yemek yeniyor ve kan şekerindeki en büyük yükselme de bunu izler. Ayrıca günde 1 saatlik egzersiz yap. Kilo vermek ve egzersiz Tip 2 diyabeti önlemenin en iyi yolu olarak kabul edilir.

Hadi boyun kadar kilona geri dönmek için gerekenleri yapmaya başla.



SEBEBİ GERİLİM

7 aydır evliyim, erken boşalma oluyor. Haftada 2 kez oluyor onda da böyle oluyor. Ne yapmalıyım? Ya da bunun nedeni nedir? Hangi uzmana gitmeliyim? Ne hap kullanmalıyım?

ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stressıkıntı- korku-kaygıdır.

Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hapta yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Gerilim erken boşalmayı tetikler.