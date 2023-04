Hareket etmelisin

Halsizliğim var. Eşimle ilişkiye girmek bile istemiyorum. Kendisi bu durumdan huzursuz. Depresyon dediler. İlacı yok mu?

Mevsim değişikliklerinde cinsel isteksizlik, bitkinlik hali, güçsüzlük, isteksizlik, uykusuzluk veya huzursuzluk gibi şikayetler olabilir. Özellikle büyük şehirlerde negatif iyonlar artarak, cinsel isteksizliğe, gerginliğe yol açabiliyor. Sabahları aç karnına en az 5 dakika yürü ve 10-15 dakika aç karnına jimnastik yap. Bu zindelik sağlar. Yeşil çay iç. Düzenli beslen. İyi uyu.



SABIR ÇOK ÖNEMLİ

6 yaşında erkek bir torunum var. Fast-food gıdadan başka bir şey yemiyor. İleride sağlık problemi olur diye endişeliyim. Lütfen bir yol gösterir misiniz?

Tek tip gıdayla beslenmenin her türü sağlıksızdır.

Ayar bozulursa hastalık başlar. Karbonhidratlarla yoğun beslenme ileri yaşlarda özellikle kalp-beyin ve damar hastalıkları açısından risk taşır.

Çocukluk aynı zamanda alışkanlıklarımızın oluştuğu dönemdir. Yeni ve doğru beslenme alışkanlığı oluşturmak için bence yapılabilecek en iyi yöntem ödüllendirmedir. Doğru gıdaları aldığında takdir edilmesi, teşvik edilmesi çok önemlidir. Sabırlı olmak yöntemin sonuç vermesi için gereklidir.



SEBEBİ SAKIZ

Doktor Bey, bir gazım bitmedi bir de kabızlığım. Zaten bütün dertler beni bulur. Herkes 'Çay içme' diyor. Ne içeyim bari onu bileyim?

Huzursuzluğun bağırsaklarına vurmuş.

Her kapıda bir dert var, sadece sende yok. Böyle düşünmeye devam edersen bağırsakların da düzelmez.

Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder.

Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao ve salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir.

Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir.

Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır.



REZENE ÇAYI İÇ

67 yaşındayım. 7 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, bağırsakların içine girip tıkanmasını engeller.

Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar-kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir.

Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin.

Papatya, rezene, ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin.



ŞEKER TÜKETME

Çok fazla paketli gıda tüketiyorum. Ancak 2 gündür ishalim. Onu iç bunu iç diyorlar. Ne içmem gerekiyor?

İnsan elindekini kaybedince kıymetini anlıyor. Olsun normal halinin kıymetini anlatır şikayetler. Şimdi kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler ve şekerli her türlü içecek ishalini arttırabilir