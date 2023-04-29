Ürolojiye görün

Nafiz hocam, 20 yaşındayım. Bekarım. Cinsel organımda büyüme oldu. Çok panikledim. Neden olabilir sizce?

ÖNCELİKLE üroloji uzmanına muayene olmalısın. Çünkü bu söylediğin şikâyetin hastalık mı, farklılık mı olduğunu ayırt etmemiz gerekir. Ergenlik dönemi boyunca organ boyut ve şekillerinde gelişme, değişme, büyüme olabilir.

Ama alerji, büyüme hormon fazlalığı gibi çeşitli durumlarda da bu şikayet ortaya çıkabilir.



LİSTE YAPMALISIN

Arkadaşlarla okey oynarken tansiyonum yükseldi. Bir arkadaşım hap içirdi bayılmışım! Doktor, "Önüne gelen ilacı içme" dedi. Şimdi hangi doktora gitmem lazım?

BAZEN tansiyon yüksekliğinden, bazen damar tıkanıklığıbeyin kanaması gibi durumlardan, bazen de kullanılan ilaçların yan etkilerinden kişi bayılabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına git.

Tahlillerden sonra nöroloji veya kardiyoloji uzmanına gitmen de gerekebilir.

Şimdi tansiyonlarını ölç.

Şikâyet olduğunda ve şikâyetsiz dönemde sakin dinlenmiş halde sabah akşam liste yap. 16/10'u geçerse dilaltı ilacı kullan.

Yanında bulunsun. Ona göre yeni bir ilaç önerelim.

Tedavini aksatma.



ESAS TEDAVİ DİYET

4 aydır ishalim var. Doktora gittim. "Çölyak hastalığı olabilir" dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?

BU hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi, emilimi bozulur. Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan glutene karşı hassasiyet gösterirler.

Bu kişiler gluten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. İshal kilo kaybı olur. Esas tedavi diyet uygulamasıdır.

Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün.



ÖNCE ULTRASON

Karın ağrısından sonra doktora gittim. Pankreas kisti dediler. Çok korkuyorum. Hastalığım Kötüleşir mi?

PANKREAS kistleri çeşitlidir. Her kist kötüleşmez.

Alkol kullanıyorsan kesinlikle bırak. Kolesterol ve yağların yüksekse hemen tedavi ettir. Beslenmen ilaçlar kadar kıymetli fayda sağlar. Stres, sıkıntı ve evham yaparsan işler iyice karışır. Daha çok basit kistler görürüz. Öncelikle ultrason ve gerekirse farklı görüntülemeler yaptırmalısın.

Gastroenteroloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ve genel cerrahi uzmanı bir arada değerlendirir.



BOL BOL SU İÇ

Şişmanım. Kilo vermeye çalışıyorum. "Şeker kullanma" dediler. Çayı şekersiz içemem, onun yerine ilaç verseniz olmaz mı?

OLMAZ. Buradan reçete yazılmaz. Günde 5 ince belli bardakla çay içsen.

Her birine sadece bir küp şeker koysan bir yılda 36500 kalori, yani 5 kilo alırsın. Ona göre hesap yap. Çay içme memuru değilsin ki mecbur olasın.

Çay kabızlık yapar. Kilo veremezsin. Papatya iç, ıhlamur iç, rezene iç. Bir de bol bol su iç.