İlişkiden korkuyorum

4 aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Bana acı verecek diye korkuyorum. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı "Vajinismus". Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikâyettir.

Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.



PROSTAT DİYORLAR AMA!

67 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Dışarı çıkamaz oldum. Herkes prostatımdan sanıyor. Başka bir ilaç içeyim mi?

HER ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz.

Bence bunları söylemezseniz doktorunuz üzülür. Çünkü size faydalı olmak isterken istenmeyen etkilerden haberi olmazsa yardımcı olamaz.

Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olan erkek hastalarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa bloker denilen ilaç grubu şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.



AŞKA FITIK MOLASI

Eşimde bel fıtığı var. 4 aydır bel ağrısı devam ediyor. İlişkide de sertleşme sorunu yaşamaya başladı. Doktor "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Bu doğru mu?

DOĞRU. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer.

Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir.

Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.



SARIMSAK GÜÇ VERİR

Sarımsak yersen cinsel ilişkide daha başarılı olursun diyorlar. Ne kadar yersem başarılı olurum?

EŞİN sarımsak kokusunu seviyorsa başarılı olursun. Sihirli gıda peşinde koşma. Her gıdanın kendine has özellikleri var.

Önce eşini düşünenler ne yerse yesin başarılı olurlar. İki kişilik bir uygulamanın sadece senin yediklerinle başarıya ulaşması mümkün değil. Cinsel ilişkinin başarısı organların boyutlarıyla, kronometreyle, skor ile ilgili değildir.

Bu konulara düşkün olanların stresi çok olur. Bir de hikayelere çabuk inanırlarsa ömür boyu iflah olmazlar. Sen onlara uyma. Sarımsak sofranızda mutlaka bulunsun.