Eşine güven

3 yıllık evliyim. Bazen eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Bu normal mi?

ÖNCE eşine güven. Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur.

Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir. Eşin de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur. Cinsel ilişkiye girme isteği kadar doğal çok az şey vardır.



TÜP ENGEL DEĞİL

Nafiz Hocam, kafam karışık. 5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. Eşim "Tüp bağlatalım" dedi. Bir zararı var mıdır?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.

Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, olaylar eskisi gibi devam eder.



DOYMUŞ YAĞA DİKKAT

Babamın KOAH hastalığı var. Çok zayıf. Nasıl beslenmesi gerekiyor? Diyetisyene gittik, işe yaramadı. Yanlış bir şey mi yapıyoruz?

HASTALIĞA göre diyet özeldir.

İç hastalıkları uzmanı ve diyetisyen takibi şart. KOAH hastasının diyetinde; günlük enerjinin karbonhidrattan gelen oranı yüzde 40-55 olmalıdır.

Günlük enerjinin yağdan gelen oranı yüzde 30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır.