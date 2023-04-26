Eşim panikte

54 yaşındayım. 2 aydır menopozdayım. Eşim "Cinsel hayatımız da bitecek mi" diye soruyor? Bundan sonra ilişki için neler yapmalıyım?

MENOPOZ doğal bir durumdur. Hastalık değildir. Hormon değişiklikleri bedeni ve ruhu etkiler. Cinsel organda değişiklikler meydana gelebilir. Önyargılarınızdan kurtulun. Mutlaka ve mutlaka eşinizle daha fazla vakit geçirin. Aksi söylenmedikçe, süt ve sütlü gıda alın. Fasulye, soya fasulyesi, elma, hurma, kereviz sapı, nar, meyan kökü, şeftali, lahana, domates, incir, brokoli, armut, kiraz, maydanoz, kimyon, dereotu tüketin.

Cinsel ilişki için rahat, huzurlu ortamlar ayarlayın.

Yeterince uyuyun. Yani özetle menopoz, sizin müsaade ettiğiniz kadar cinselliği etkiler.



SİSTİT KABUSU

30 yaşındayım. 3 ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik almaktan bıktım. Beni bu dertten kurtarın!

TEKRARLAYAN sistit hastalığının nedenini bulmalıyız. Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir. İdrar yolu organlarının anatomik yapı farklılık ve hastalıkları sistiti tekrarlatabilir. Bağışıklık sistemi hastalıkları, diyabet hatta bazı kan hastalıkları enfeksiyonların kolay tekrarlamasına neden olabilir. Cinsel aktivite sırasında enfeksiyon bulaşma ihtimali de sorgulanmalıdır. Bize başvuran hastalarımızda bu ve kişiye özel diğer ihtimalleri gözden geçiririz.

Kişiye özel tetkik takip planı yaparız. Tekrarlayan sistitlerde ozon tedavisi ve mezoterapik enfeksiyon tedavileri önemlidir. Yine bu dönemde su içmeyi de ihmal etme.



AĞRILARINI AZALTIR

Hocam 35 yaşındayım. Evliyim. İki çocuğum var. Her tarafım sık sık ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden her tarafım ağrıyor. Eşim destek verse de kaygılı bir yapım var. Ağrılara ozon tedavisi iyi gelir mi?

ROMATİZMA dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir.

Beslenmede D vitamini, magnezyum gibi vitamin mineral eksiklikleri de ağrı tekrarını kolaylaştırabilir.

Tanı ve uygun tedaviler düzenlenirken ozon tedavisi ve ozon saunanın ağrı azaltıcı özellikleriyle tanışmalısınız. Bize başvuran hastalarımızda aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile bu hastalığın rahatlamasını sağlıyoruz.



Kilo engel olur

Boyum 152. Kilom 78. 3 yıldır bebeğimiz olmuyor. Doktora başvurduk. Bana "Mutlaka zayıfla" dedi. Bir de "Tiroit bezin az çalışıyor olabilir" dedi. Ne yapmam gerekir?

KISIRLIK özellikle şişman anne adaylarında sık görülebilir. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde infertilite yani kısırlık meydana gelebilir. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin 33.8... Yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart... En kısa zamanda bir İç Hastalıkları Uzmanı bul ve takibe başla.