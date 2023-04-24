Takibe başlanmalı

46 yaşındayım. Bütün eklemlerim ağrıyor. Kontrole gittim. Romatizmalı eklem iltihabı olmuşum. Ne yapmalıyım?

SAKİN ve sabırlı olmalısın.Bağışıklık sistemi hastalıkları stres, sıkıntı, kaygı, evham ve huzursuzlukla sürekli artar. Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir. Romatoit artrit, küçük eklemlerin (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) öncelikle tutulduğu, kronik seyir gösteren ve tuttuğu eklemde hasara neden olan bir iltihabi eklem hastalığıdır. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden üç kat daha fazladır. En önemli tedavi takiptir. Doktorunu seç. Takibine geç.



SUCUK BAŞ AĞRITIR

Geçen yıl migren hastası olduğumu öğrendim. Birkaç kez sucuk yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu.

İlgisi var mı?

MİGREN atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir. Ayrıca konserve besinler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), maya, hazır et ve tavuk suyu tabletleri başınızı ağrıtabilir.



TUZU AZALT

40 yaşındayım. 2 hafta önce tansiyon yüksekliğin var dediler. İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor?

SADECE ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla. Uyku düzenin bozuksa düzelt. Şekerlilerden sakın. Az ve sık ye. Düzenli spor yani haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır. Hadi hayırlısı. Bizden söylemesi.