Östrojen azalır

Nafiz hocam, 5 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Bu hastalık neden olur?

Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz... Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez.

İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroid hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek ve organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalır. Bunun sonucunda kırık riski artar.



EYVAH ANDROPOZ

Eşim ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Doktor erken andropozdan şüphelendi. Erken değil mi? Andropoz kaç yaşında başlar? Ne yapmalı?

50 yaş üstü erkeklerdeki 'testesteron' yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır. Ayrıca boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.

STRES YAPAR

1 yıldır sivilcelerimle uğraşıyorum. 20 yaşındayım ve tahliller yapıldıktan sonra doktor, 'Stresten' dedi. Gerçekten stres, bu kadar etkili mi?

Stres, hormonları etkiler. Bu da fiziksel ve psikolojik olarak bedenimizi değiştirir. Fiziksel etki olarak stres cildi yağlandırır. Bu sivilce tekrarlama sürecini sürekli hale getirir. Saç dökülmesine bile neden olabilir. Takmasan da olur olan konuları takma.



MAYDANOZ TÜKET

İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?

Önce gerilme. Sen rahatsan bebek rahat. Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme.

Kırmızıbiber, yeşil biber ve maydanoz C vitamininden zengindir. D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.



SENDROMA İŞARET

Spor yapıyorum. Ancak sık sık eklemlerim ağrıyor. Baktırdım romatizmam yok. Çalışırken de el bileklerimde avuç içimde ağrılar oluyordu. Ne yapmalıyım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. Başvuran hastalarımın öncelikle bağ doku ve lif yapısının değerlendiririm. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerini tespit ederim. Ayrıca çalışırken ki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.