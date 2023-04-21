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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 21 Nisan 2023, Cuma

İhmale gelmez

Omurgamın üstünde sivilce çıktı ama git gide sertleşti. Çıban gibi oldu. 1 aya yakındır sızı yapmaya başladı. Ne yapayım?
Özellikle 'ben' dediğimiz nevüslerdeki değişiklikler, kanamalar çok önemlidir. İhmale gelmez. Ayrıca omur üstü sertleşip çıbanlaşan bezelere dikkat etmek gerekir. Tedavi başlanmaz ve takip edilmezse büyük apseler, kana mikrop karışması gibi ilerleyici hastalık hallerine neden olabilir. Cilt hastalıkları uzmanına görün.

DEMLİ İÇMEYİN
63 yaşındayım. 5 yıldır kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?
Çeşitli tedbirler varolan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya-rezene-ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin.
Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin.
Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin.
Yeterince su için.

D VİTAMİNİNE BAKTIR
Yaşım 62. Tahmin edeceğiniz gibi yüzümde biraz kırışıklıklar var. Cildimin sağlığı için doğal uygulamalar nelerdir? Ne önerirsiniz?
Doğal beslenin. D vitamini, magnezyum ve çinko kan düzeylerine baktırın. Temiz olmasını sağlayın.
Arıtılmış su ile yıkayın. Arıtılmış su ile duş almanızda tüm cildiniz için fayda sağlayacaktır.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU İhmale gelmez
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