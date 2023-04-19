Takip şart

45 yaşındayım adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme Kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir.

Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir.

Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselebilir.

Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.

Düzenli takiplerini ihmal etme...



MESELE KALSİYUM DEĞİL

Menopoz doğal bir durum olduğu için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?

BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz.

Ayrıca sütün adı çıkmış.

Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye, ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur.

Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir.

19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir.

Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir.

Menopoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.



MEVSİMLER ETKİLİ

Doktor bey, 4 yıldır hipertansiyon hastasıyım. Son 3 haftadır tansiyonum düşük gidiyor. Havalarla ilgisi var mı?

OLABİLİR. Sıcak havalarda gerek terlemeyle sıvı kaybına gerekse sıcakta damar yapılarının daha esnek hale gelmesine bağlı olarak tansiyonların dengesi bozulabilir. Kullanılan ilaçlar iyice tansiyonun düşmesine neden olabilir.

Özellikle idrar söktürücü olarak bilinenler başta olmak üzere tansiyon ilaçlarının dozları yeniden düzenlenebilir.

Ayrıca gecelerin kısa olması yetersiz uyumaya neden olabilir. Zaten gün ışığının fazla olması nedeniyle artan hareket kısa gecelerle birleşince dinlenmeden uyanmalar söz konusu olabilir. Doktorunla haberleşmelisin. Ayrıca mutlaka tansiyon takibini sürdür.



50 YAŞ ÜSTÜ TARAMA ŞART

59 yaşındayım. Devlet memurluğundan emekli oldum. Bir hastalık veya şikayetim yok. Kalın bağırsak taraması yaptırmalı mıyım?

Bu tarama 50 yaş üstü kadın ve erkeklere yapılır, ailede kolon kanseri varsa daha erken yapılır. En azından dışkıda gizli kan testi yapılması uygundur.

Ayrıca kolonoskopik tarama şikayet olmaksızın da 50 yaşından sonra 5 yılda bir yapılabilir.

Dışkıda gizli kan testi pozitifse hiç beklemeden total kolonoskopi yapılmalıdır.