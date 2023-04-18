Herkese zararlı

Kendimi bildim bileli bademciklerim şiş. 'Büyü geçer' dediler. Geçmedi. Sürekli antibiyotik kullanıyorum. Bir zararı olabilir mi?

OLABİLİR. Öncelikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direnci dediğimiz duruma neden olur.

Mikroplar antibiyotiğe karşı savunma geliştirir. Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz. Kullanılan antibiyotiğin tipine göre karaciğer veya böbrekler hassas veya zayıfsa bardağı taşıran damla olabilir.

Antibiyotik doktor vermeden kullanılmaması gereken önemli bir ilaç grubudur. Herkese zarar var. Her ateş yükseldiğinde, her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmaktan vazgeçin. Ayrıca gereksiz yere maddi zarara da neden olur.



ÖNCE TAKİP GEREKİR

26 yaşındayım. Karın ağrım ve dışkıda kanamam vardı. Kalın bağırsağımdan parça aldılar. 'Crohn olabilir' dediler. Kanserle ilgisi var mı?

HEMEN kanser kabusu görmeye başlamayın.

Sıkıntı, stres ve evham bağışıklık sistemini olumsuz etkiler.

Crohn hastalığı bağırsak kanseri değildir. Ancak bir çeşit iltihaptır. Tıbbi olarak tüm iltihapların kansere dönüşme potansiyeli olabilir. Eskilerin deyimiyle, "Doğmamış bebeğe, don dikilmez." Önce sonuç gelsin sonra takip yapalım.



MENOPOZDA GERGİNLİK

Menopoza girdim ve çok gerginim. Arkadaşlarım kemiklerimde erime başlayacağını söylüyor. Doğru mu?

MENOPOZA girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş gibi duruyor. Menopoz doğal bir durumdur.

Hastalık değildir. Gerilim de yapar. Hormonal değişiklikler duyguları değiştirir. Kemik erimesi ihtimali vardır. Bunun için düzenli beslenin.

Süt ürünleri, maydanoz, keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır. Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin.