Çeneye vurur

Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. Koşu bandına gir dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

KALBİ besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikayetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir. Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.



MARGARİNDEN UZAK DURUN

Tahlillerimde kolesterolüm yüksek çıktı. İştahım da yerinde. Perhiz yapmak istesem nelerden uzak kalmalıyım?

DIYETLE en fazla yüzde 15-20 düşme olabilir. Yaşını, tam düzeyini söylemediğin için ve muayene bulgularını bilmediğimden ilaca ihtiyacın var mı söyleyemiyorum. Bu listeyi kes ve sakla. Katı yağlar, margarin, kuyruk yağı, tereyağı, kaymak, krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar (beyin, böbrek, dalak, yürek), şekerli ağır hamur tatlıları (baklava, kadayıf), yağda kızartılmış tüm besinler, çikolata, gofret, kakaolu yiyecekler, hazır satılan tüm yiyecekler, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler, diyet listesinde önerilenden fazla süt, yoğurt tüketilmesini önermiyoruz.



TAKİP EDİLMELİSİN

45 yaşındayım adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir.

Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif-orta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.

Düzenli takiplerini ihmal etme...



SİVİLCELER KABUSUM OLDU

Bir aydır sivilcelerim çoğaldı. Tahlil yaptırdım. Ast: 56 Alt: 84 çıktı. Açlığa tahammülsüzlüğüm oluyor. Ne önerirsiniz?

YAĞLI ciltlerde sivilceler daha fazla olur.

Karaciğer yağlanmalarında da testler bu kadar bozuk çıkabilir. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle glikozlu hazır gıdalar yani çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor. Bu da karaciğer yağlanması yapabilir. İç Hastalıkları Uzmanı gözetiminde LDH, GGT, TSH, LDL kolesterol ve trigliseride baktır. Şeker yükleme testi yaptır. Karaciğer ultrasonu çektir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.