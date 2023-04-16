Kafana göre kullanma

38 yaşındayım. Sabah başlayan bel ağrılarım için 1.5 aydır doktora gidiyorum. Ankilozan spondilit denilen bir romatizma hastalığım varmış. İyileşir mi?

ANKİLOZAN Spondilit hastalığının tedavisi düzenli ve süreklidir. Çünkü bedeninde mikropsuz bir iltihap var. Bu nedenle tedavinin birinci adımı hem senin hem de ailenin hastalık ile ilgili bilgilendirilmesidir.

Sebeplerini anlamazsan uyum sağlayamazsın. Öncelikle sigara içiyorsan sonuncusunu iç ve vedalaş. Etrafında da içirme. Takip ve tedavin Romatoloji Uzmanı yoksa İç Hastalıkları Uzmanı gözetiminde devam etmelidir.

Ayrıca Fizik Tedavi Uzmanı, Ortopedi Uzmanı, Psikiyatrist ve Psikolog lazım oldukça devreye girebilir. Ankilozan Spondilit ömür boyu devam eder.

Ağrı kontrolü ve inflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihap kontrolü için çeşitli ilaçlar kullanılır. Buna doktorun karar verir. Gereksiz ilaç kullanımı diğer iç organlarına örneğin midene, böbreğine zarar verebilir.

Egzersizlerle yaşam kalitesi sağlanabilir.



GEÇ KALMADAN DOKTORA

İki haftadır geceleri terlemeye başladım. Üstümü örtmedim ama bu sefer de üşüdüm. Bademciklerim şişti. 5 gün önce antibiyotik kullandım ama yine geçmedi. Şimdi ne kullanayım?

GECE terlemesi önemli bir şikayettir. Beraberinde boğazınızın şişmesi, kilo vermeniz de ilave edildiğinde hipertroidi (tiroit bezinin çok çalışması), tüberküloz, lenfoma, Brusella hastalığı da dahil olmak üzere bazı hastalıkların araştırılması gerekiyor. Yani tespitlerini yapmışsın. Sırada tedavilerin var. tetkiklerinle tanıyı koyup tedavi edelim. Geç kalmayın. Gece terlemeleri sürekli oluyorsa, ateş-kilo kaybı genel durumu bozan ek şikayetlerle birlikteyse, uykudan uyandıracak kadar şiddetliyse vakit kaybetmeden doktor muayenesi yaptırmak gerekir.



PANİK YAPMAYIN

51 yaşındayım. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gittim. 'Rahim kalınlaşması var' dedi. Haftaya tekrar gideceğim ama tedavisi var mı?

VAR. Rahim Kalınlaşmasına 'Endometrial hiperplazi' diyoruz. Tedavisi var. Sıklıkla ilaç tedavisi ile düzelebilir.

Tedavinin dozu ve uzunluğu hastaya göre değişmekle birlikte doktorunuz size uygun tedavi planını sunacaktır.

Tedavi sonunda tekrar rahimden parça almak yani 'endometrial biyopsi'gerekebilir.

Eğer problem devam ediyorsa diğer tedavi seçeneklerine (diğer ilaçlar veya cerrahi) geçilebilir. Rahim alınması ameliyatı çocuk isteği olmayan ve biyopsi sonucu 'atipik hiperplazi' tanımlaması olan hastalar için bir seçenektir.



ANTİBİYOTİK CİĞERİ BOZAR

Ateşim sık çıkıyor. Antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. "Böbrek hastası olursun" diyorlar. Doğru mu?

ÇOK antibiyotik kullananlar böbrek hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce Kulak Burun Boğaz Uzmanı'nı dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.