B vitamini şart

Saçlarım zayıf ve dökülüyor. B vitamininin beşincisine baktır dediler. Nerede baktırabilirim?

B VİTAMİNİNİN beşincisi dediğimiz vitamin Pantotenik asittir.

Saç yapısında önemli görevleri vardır.

Laboratuvarlarda baktırabilirsin.

B kompleks vitaminleri sağlıklı cilt, saç, göz ve karaciğer için gereklidir.

Ayrıca sinir sistemi normal çalışması içinde B vitaminlerinin tam olması gereklidir. Bir süre B vitamin kompleksleri kullanıp doktor kontrolüne gitme ihtimalinde var.

SÜREKLİ HALSİZ

Babam 68 yaşında 2 haftadır halsiz ve bitkin ama ateşi yok. İştahı yok. Ara ara öksürüyor. Antibiyotik kullanalım mı?

HASTALIK tanısı konmadan ilaç kullanmayın. Yaşlılarda enfeksiyon hastalıklarında ölüm ve hastalık sıklığı daha fazladır. Yaş ilerledikçe daha nadir görülen enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Ateşten çok vücut sıcaklığının normalin altına düşmesi olur.

Hastalar iştahsızlık, yorgunluk gibi belirtilerle gelebilirler. İç Hastalıkları Uzmanı'nın genel değerlendirme yaparak ön tanı ve tetkik planı hazırlamasıdaha doğru olur.



MAYDANOZU DENE

Ağız kokum tam 3 aydır devam ediyor. Neler yapmam gerekiyor?

AĞIZ temizliğine dikkat et. Her yemekten sonra ve yatmadan önce mutlaka dişler ve dil fırçalanmalı, diş ipi de kullanabilirsen olur. Uygun ağız gargaraları özellikle yatarken kullanabilirsin. Diş taşların varsa temizlettir. Kısa aralıklarla sık sık su iç. Sigara, alkol ve kokulu yiyeceklerden (soğan, sarımsak vb.) kaçınmalı. Baharat, çay, kahve ve süt tüketimi azaltılmalıdır. Lifli gıda tüket. Kullandığın ilaçlar varsa ağız kuruluğu yan etkisi yapanlar varsa tespit et ve ilgili doktorla görüşüp yenilet. Maydanoz da yararlıdır.