Pideyi abartma

Ramazan'ın başında normaldim. Şimdi kabızım. Ramazan pidesi çok yerim. İlgisi var mı?

SADECE pide mi yiyorsunuz? Sofra katı gıdadan zenginse, iftar sahur arası su içmen azsa sonuçta Kabız olman beklenen bir durumdur.

Özellikle tok tutması için tercih edilen ekmek, börek, kraker gibi kuru-hamur gıdaları daha çok tüketmek bağırsak alışkanlığını değiştirebilir. Sonuçta kabızlık kaçınılmaz olur.

Sebze tüket. Su iç. Hareket et. Yatmadan önce 1 yemek kaşığı zeytinyağı iç.

Sahurda ise kahvaltı şeklinde daha hafif, daha çok tok tutacak gıdalar tercih et.

İftar sonrası yapılacak kısa yürüyüşler de bağırsak hareketliliğini sağlamaya yardım edebilir.



BÖBREKLERE ZARAR

3 gündür idrarım yanıyor. Doktor antibiyotik verdi. Komşum, "Böbreklerini bozmasın" dedi. Ben de korktum. Antibiyotik böbrekleri bozar mı?

TANIMLANMIŞ böbrek enfeksiyonu varsa, antibiyotiği doktor verdiyse bekleme kullan. Enfeksiyonda ilaç kullanmamak da böbreği bozar.

Dolayısıyla antibiyotikler enfeksiyon nedeniyle uygun dozlarda ve uygun süreyle kullanıldıklarında böbreklere zarar vermezler.

Ancak hastanın böbrek fonksiyonlarını etkileyen diyabet ve hipertansiyon gibi başka hastalıklarının olması ve bu hastalıklar için kullanılan ilaçların antibiyotikler ile etkileşimi, böbreklerin daha kolay etkilenmesine yol açabilir. Ayrıca her ilaç yan etki ihtimali taşır. O başka bir konu.



AĞIZ KOKUSU YAPAR

27 yaşındayım. Oruç tutarken ağız kokusu sorunum olmaya başladı. Orucum bozulmasın diye dişimi de gün içinde fırçalayamıyorum. Ne yapmalıyım?

ÖZELLİKLE Ramazan ayında eğer sahurda yemek sonrası diş fırçalanmazsa ağız kokusu olabilir. Uzun süren açlık dönemlerde temizlenmeyen dişlerdeki yemek artıkları ağız içindeki doğal mikroplar tarafından kullanılır. Kötü kokuya neden olabilir.

Besin maddesi niteliği taşımayan diş temizleme maddeleri ile gün içinde de dişler fırçalanabilir.

Bu şekildeki fırçalamaların oruç bozmayacağı ifade edilmektedir. Bununla beraber çürük dişleriniz varsa bunlarda kötü koku yapabilir. Açlık, reflü ve mide hastalıkları, yemek borusu hastalıkları, Akciğere ait hastalıklar, dişeti hastalıkları da ağızda kötü koku yapabilirler.



BİR UZMANA GÖRÜN

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Sürekli bir kabızlık bir ishal oluyorum. Kebabe otu önerdiler iyi gelir mi?

ANLATTIĞIN kadarı ile Spastik Kolit, Huzursuz Bağırsak Hastalığı dediğimiz bir hastalığa sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık ve ishal atakları ile kendini gösterir.

Stres, sıkıntı, dert, keder, evham kişinin bedenini direk etkiler.

Tanı konsa da tedavisi uzun sürebilir. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Yani ilaçlı tedavisi kadar ilaçsız tedavisi de önemlidir. Kabızlıkta kullanılan bu tarz bitkiler sadece destek verebilir.

Esas tedavinin yerini tutmaz. En iyisi bir İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibinde kalmaktır. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin. Tuvaletin geldi mi erteleme. Mutlaka ihtiyacını gör. Yoksa tekrar beklersin.