RAMAZAN İMSAKİYE
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 08 Nisan 2023, Cumartesi

İlaçlar önemli

5 yıldır oğlumda alerjik rinit var. Burun spreylerini kullanıyoruz. Şimdi 15 yaşında. Başka çaresi var mı?
ALERJİ, artmış hassas bir koruyucu cevaptır. Koruma amacını yerine getirirken hayatımıza şikayetler katar. En önemli tedavi sakınmaktır.
Tespit edilen tozlardan, gıdalardan, kimyasal maddelerden ve diğer maddelerden uzaklaşmalıyız. Bedenimizin verdiği tepkiler kontrol dışına çıkınca doktor tarafından verilen ilaçları doğru uygulamalıyız. Özellikle kortizonlu burun sprey ve damlaları Alerjik rinitte sık kullanılır.
Sıkmadan yarım saat önce burnunuzu yıkamanız önemlidir. Ayrıca amacı dışında, doktorun tavsiyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Doktorunun takibinde kalması en güvenli yoldur.

ZAYIFLAMAN ŞART
Herkes bana 'Şişmansın' diyor. İştahım kaçıyor. 101 kiloyum, 182 santim boyundayım. Şişman mıyım?
BOYUM uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy-kilo uyumu önemli. Beden Kitle İndeksi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz.
Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Yine bu hesaba göre kitle indeksin 30.5... Yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart.
Önce haklı çıkarmaktan vazgeç.
Bu sana zarar verir. Bir an evvel kilolarından kurtul.

KABIZLIK SORUNU BİTMİYOR
2 aydır kabızlığım var. Kabızlık çayı içiyorum. Yine de zorlanıyorum. "Erik iyi gelir" dediler. Doğru mu?
DOĞRU. Kurusunu bul ye. Bir kerede 10 adet kadar yiyebilirsin. Tabii miden müsaitse. Komposto yapacam diye bir sürü şeker veya şekerli sıvı da bedene girecek.
Gerek yok. Ayrıca erikte bol bol C vitamini var. Erikte ayrıca; göz ve cilt sağlığında büyük görevleri olan A vitamini, kanın akışkanlığında görevli K vitamini bulunur.
Düzenli olarak hareket et. Tuvaletin gelirse erteleme.

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