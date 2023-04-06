RAMAZAN İMSAKİYE
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 06 Nisan 2023, Perşembe

Susuzken şikayet artar

3 ay önce böbrek yetmezliği hastası olduğumu öğrendim. Oruç tutmak istiyorum. Nasıl tutabilirim?
BÖBREK yetmezliği hastalığı açlık ve susuzluktan olumsuz etkilenir. Gücü yetmeyenlerin oruç tutması önerilmiyor.
Böbrek yetersizliğinde en kesin tedavi bol su içilmesi olduğundan, böbrek hastalarının oruç tutmaları sakıncalıdır.
Böbrek yetersizliği olanların oruç tutmaları halinde yetersizlik daha da ilerler.
Ramazan ayında böbrek hastaları, iftar ile sahur arasındaki dönemde su açıklarını kapatamadıklarından, hastalığının farkında olmayan birçok kişi, ramazan sonrası böbrek yetersizliği nedeniyle doktora başvurur. Hastaların susuz kaldığı dönemlerde şikayetleri artabileceğinden dikkatli olmaları gerekmektedir.

ENGİNAR PROSTATI KOVAR
Kolesterolüm yüksek. Böbrek taşım da var. Diyet uzmanım enginar önerdi. Ben hiç sevmem. Dedikleri kadar önemli mi?
HASTALARIMIZA uygun beslenme, tamamlayıcı tıp olarak oldukça değerlidir.
Enginar da, tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize... Bol liflidir, hazmı kolaylaştırır.
Üre ve kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, kan şekerini düzenleyici, damar sertliği ve kalp hastalıklarını önleyici, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri var. Ayrıca prostat, meme ve rahim ağzı kanserine karşı korur. Enginar yemelisin.

KİREÇLENMEME BİR ÇARE
69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?
KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır.
Yani kan pulcuklarından
zengin kan sıvısı uygulaması.
Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz.
Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda yaparız.
Korkma. Yaptırabilirsin.

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