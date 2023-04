İlaçlar yapabilir

Nafiz Bey ben 34 yaşındayım. Yaklaşık üç yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum. O zaman da tansiyonum düşüyor. Hatta arkadaşlarım 'Esmerleşmişsin' diyor. Ne yapmalıyım?

TESPİTLERİN çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikâyetler bir arada görülebilir.

İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir. Bazı filmler gerekebilir. Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir.

Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.



KANSER KORKUSU

Annem yumurtalık kanseri oldu. Ben 30 yaşındayım. Nasıl tedbir alayım?

YUMURTALIK kanserlerinin yüzde 10-15'i genetik geçişle ortaya çıkıyor.

Bu nedenle ailesinde yumurtalık kanseri ve meme kanseri olan bireylerin bilinmesi ve farkındalık çok önemli.

Sağlıklı beslen. Kilo fazlan varsa kilo ver. Yağlı besinlerden, aşırı kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinden uzak dur. Yapılan çalışmalar özellikle düşük yağlı diyet, taze meyve tüketimi, zencefil, domates suyu, yeşil çay, biberlerin bitki türleri, kuruyemişler, marul ve keten tohumu tüketilmesi tavsiye edilir. Egzersiz yap. Güneşle temas et. D vitamini alınması kanser riskini azaltır.



TEDBİR ALMALISIN

Ayaklarımdaki mantar bir türlü geçmiyor. Tedaviyi tam olarak uygulayamıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz?

ÖNCE ayaklarını değil ayakkabılarını tedavi et.

Mantar ayakkabılarında varsa ayaklarına tekrar tekrar bulaşır. Uygun olanları deterjanla hatta mümkünse çamaşır makinesinde yıka.

Gerekirse ayakkabılarını değiştir. Çoraplar yüzde yüz pamuk olmalı. Naylon içeren çoraplar terlemeye neden olarak mantarı sürekli hale getirebilir.

Her akşam ayaklarını tuzlu suya sok. Ayaklarını her zaman tam kurula. Hatta kurutma makinesi ile kurula.

Nem ayak ve tırnaklarda mantar hastalığının sürmesine neden olur. Kolonya ile temas içindeki alkol nedeni ile tedaviyi güçlendirir.

Doğal ilaç olarak aynısafa kremi kullanabilirsin.



AĞRIM ÇOK

Romatizma ağrılarım arttı. İlaçlar mide kanaması yapmıştı. Doz arttıramıyorum. Siz ozon tedavisi ile ilgili bir yazı yazmıştınız.

Bana faydalı olur mu?

OZON tedavisi özellikle ağrıların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi.

Doğru ve hastaya uygun uygulamalarda beklenen bir yan etki yok. Ağrı kontrolünde oldukça önemli faydaları var. Kişiye göre planlanan tekrarlayıcı uygulamalarla ağrıların azaldığı biliniyor.

Size de bu yöntem uygulanabilir.



DOKTORUNA SOR

Nafiz Hocam, ben hipertansiyon hastasıyım. Hacamat yaptırabilir miyim? Bir sakıncası var mı?

EVET yaptırabilirsin.

Ancak uygun koşulların hazırlanması lazım.

Bize başvuran hastalarımızda önce pıhtılaşma azaltıcı ilaç kullanıp kullanmadıklarını kontrol ediyoruz.

Kanama-pıhtılaşma testleri, tam kan sayımı başta olmak üzere gerekli tetkikleri planlıyoruz.

Tansiyonun dengede olması şart. Ardından tarih belirleyip uygulama yapıyoruz. Özellikle beden çalışmasının düzenlenmesi, kemik iliği çalışmasının uyarılması, damar içi taziğin azaltılması, ağır metal detoksu yapılması faydalı etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı insanlarında yılda iki kez hacamat yaptırmasını da tavsiye ediyoruz.

Sen de doktoruna danıştıktan sonra hacamat yaptırabilirsin.