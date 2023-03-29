Saçlarım dökülüyor
ANLATTIKLARINA bakılırsa hormonlarında sorun olabilir. Sıkıntısı yüksek bir dönem yaşamışsın. Sıkıntıda prolaktin hormonu artar. Saç sorunu, duygusallık ve memede şişme olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Prolaktin, TSH, magnezyum, çinko ve biotin tahlili yaptır.
Bunları yaptırmadan saç ektirtirsen sonuç başarısız olabilir.
ZENCEFİL İYİ GELİR
25 yaşındayım. Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. Ayrıca gut hastalığı var. Doktor yediklerine dikkat etmesi gerek dedi. Neler yedirelim?
ÖNCELİKLE babanı diyetisyen takibine sokalım. Çok yağlı, hamurlu sofralar istemiyoruz.
Sebzesiz sofra kurulmasın. Kan şekeri, kolesterol, üre, B ve D seviyelerine uygun beslenmeli. Gut için zencefil, kuşburnu, vişne ve mısır püskülü çayı kullanılabilir.
Hareket etmesi de en az beslenmesi kadar kıymetli. İdrar söktürücü haplar gut hastalığını arttırabilir.
STRESİM ÇOK
36 yaşındayım. Çok stresliyim.
Gece uyuyamıyorum. Ağrılarım için tahlil yaptırdım. Romatizmam yokmuş.
İlaçsız öneriniz varsa yaptırmak isterim...
ANLATTIKLARINDAN yola çıktığımızda fibromyalji diyebiliriz.
Yoğun stres, kalitesiz uyku şikayetlerin tekrarına neden olur. Önce ruhumuzu, sonra sosyal hayatımızı düzene sokmalıyız. Uyku düzeni şart. Bunların ardından KUPA MASAJI, mıknatıs detoksu (PEMF terapi) yapılabilir.
Akşamları yatmadan melisa ve papatya çayı içebilirsin.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Doktordan utanıyorum 28 Mart 2023, Salı 47 yaşındayım. İdrar yaparken kan geldi. Prostat için muayene eder diye korkumdan, utancımdan doktora gidemiyorum....
- Her yaşta olur 27 Mart 2023, Pazartesi 22 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce "Reflü var "dediler. Tedaviden sonra...
- Fazla çay çarpıntı yapar 26 Mart 2023, Pazar Çok sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim? ÇAY, kahve, sigara...
- Fazla içmeyin 25 Mart 2023, Cumartesi 21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez...
- Safra taşına zeytinyağı 24 Mart 2023, Cuma 82 yaşındayım. 8 yıl önce bypass ameliyatı oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riski...