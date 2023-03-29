RAMAZAN İMSAKİYE
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 29 Mart 2023, Çarşamba

Saçlarım dökülüyor

29 yaşındayım. 1.5 yıl önce evlendim. O günden beri saçım dökülüyor. Bir de göğüslerim şişti. Arkadaşlar "Ergen misin?" diye dalga geçiyor. Ne dersiniz?
ANLATTIKLARINA bakılırsa hormonlarında sorun olabilir. Sıkıntısı yüksek bir dönem yaşamışsın. Sıkıntıda prolaktin hormonu artar. Saç sorunu, duygusallık ve memede şişme olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Prolaktin, TSH, magnezyum, çinko ve biotin tahlili yaptır.
Bunları yaptırmadan saç ektirtirsen sonuç başarısız olabilir.

ZENCEFİL İYİ GELİR
25 yaşındayım. Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. Ayrıca gut hastalığı var. Doktor yediklerine dikkat etmesi gerek dedi. Neler yedirelim?
ÖNCELİKLE babanı diyetisyen takibine sokalım. Çok yağlı, hamurlu sofralar istemiyoruz.
Sebzesiz sofra kurulmasın. Kan şekeri, kolesterol, üre, B ve D seviyelerine uygun beslenmeli. Gut için zencefil, kuşburnu, vişne ve mısır püskülü çayı kullanılabilir.
Hareket etmesi de en az beslenmesi kadar kıymetli. İdrar söktürücü haplar gut hastalığını arttırabilir.

STRESİM ÇOK
36 yaşındayım. Çok stresliyim.
Gece uyuyamıyorum. Ağrılarım için tahlil yaptırdım. Romatizmam yokmuş.
İlaçsız öneriniz varsa yaptırmak isterim...
ANLATTIKLARINDAN yola çıktığımızda fibromyalji diyebiliriz.
Yoğun stres, kalitesiz uyku şikayetlerin tekrarına neden olur. Önce ruhumuzu, sonra sosyal hayatımızı düzene sokmalıyız. Uyku düzeni şart. Bunların ardından KUPA MASAJI, mıknatıs detoksu (PEMF terapi) yapılabilir.
Akşamları yatmadan melisa ve papatya çayı içebilirsin.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Saçlarım dökülüyor
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