Fazla içmeyin

21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi.

Reçetesiz diye mi vermedi?

ECZACIMIZA teşekkür edelim.

Kafamıza göre ilaç kullanmayalım.

Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz.

Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir. Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.



DÜZENLİ BESLEN

34 yaşındayım. Ailemde çoğu kişi kalp krizi geçirdi. Ben de geçirmekten korkuyorum. Ne yapayım?

AİLESEL yatkınlık kalp hastalıklarında vardır. Bu nedenle aile geçmişi önemli.

Ailesel yatkınlık kişinin kendisinin değiştirebileceği bir durum değildir. Ama kesin kalp krizi geçirmenin garantisi de değildir. Değiştirilebilir riskleri mutlaka değiştir. Sigara içiyorsan bırak. Dumanından kaç. Tansiyonun normal olsun. Kolesterol ölçtür. Diyet yap. Gereğinde ilaç kullan.

Kan şekerini ölçtür. Hareket et. Kafayı her şeye yorup sıkılma.

Dengeli beslenmeye bak.



ANTİBİYOTİK ÇARE DEĞİL

26 yaşındayım, sık sık bademciklerim şişiyor. Sürekli antibiyotik kullanıyorum. Bir zararı olur mu?

ÖNCELİKLE yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direnci dediğimiz duruma neden olur.

Mikroplar antibiyotiğe karşı savunma geliştirir. Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz.

Karaciğer veya böbrekler hassas veya zayıfsa bardağı taşıran damla olabilir. Her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmaktan vazgeçin.