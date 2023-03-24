Safra taşına zeytinyağı

82 yaşındayım. 8 yıl önce bypass ameliyatı oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riski olduğum için alınamıyor. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

SAFRA kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme ve yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.



UYKULARIM BOZUK!

Uyku bozukluğum geçmedi. İlaç aldım, psikoloğa gittim. Huzursuzluğum var. Ne önerirsiniz?

VAR. Öncelikle manyetik yatak tedavisi dediğimiz mıknatıs detoks uygulanabilir.

Yaklaşık 1 aylık tedaviden sonra beden enerjisinin normalleşmesi, elektrosmog dediğimiz zararlı manyetik dalgalardan kurtulmanız sizi oldukça rahatlatabilir. Muayene sonrası melisa, Rezene, Sarı kantaron gibi rahatlatıcılardan oluşan çay tarifleri size özel planlanabilir.

Bu nedenle PEMF Therapy uygulayan ve fitoterapi yapan bir doktor takibine girin.



KAN ŞEKERİ DÜŞEBİLİR

İftarda sıcak pide yemeyi çok seviyorum ama sonra hemen uykum geliyor. Bir zararı var mı?

VAR. İftarda sıcak pide yerseniz sindirimi zorlu olur.

Özellikle miktarı da fazla yerseniz rahatsızlık garanti olur.

Bununla beraber kan şekeri düzensizleşirse uyku hali ortaya çıkar. Bu nedenle mutlaka açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür. Kan şeker düşüklüğüne bağlı uyku hali varsa hemen takip edilmelisin.

Şeker hastalığına dönüşür.