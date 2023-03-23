67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?
Yaptırayım mı?
BELLİ hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.
Şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit olanlarda, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda tiroiti kontrol etmek gerekir.
MENOPOZA GİRDİM
6 ay önce menopoza girdim. Çok terliyorum. 'Suyu azalt, geçer' dediler. Azaltayım mı?
AZALTMA. Aksine su içimini günde 2- 2.5 litreye çıkart. Fiziksel aktivite, hastalık durumu ve çevre ısısı gibi faktörler sıvı gereksinmesini etkileyebilmektedir.
Normal böbrek fonksiyonlarının sürdürülmesi, idrar yolları enfeksiyonları, böbrek taşları ve kabızlığın önlenmesi açısından gereklidir.
Taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran ve çorbalar uygun sıvı kaynaklarıdır.
ADETLERİM DÜZENSİZ
Annem yumurtalık kanseri. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor CA- 125 diye test istedi. Ne yapacağım?
CA-125, yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların izlenmesi için de bazen bu teste başvurulmaktadır.
Adet sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir. Yani sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.
HEMEN DOKTORA
3 aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adet dönemimde memelerimde şişme ve ağrılar oluyor. Adetimin düzeni de bozuldu. Kadın doktoruna gitsem iyi olur mu?
KESİNLİKLE iyi olur. Hem adet düzensizliği hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle Prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir. Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimaller de var.
Prostat kontrolü
67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Kıymetini bil! 22 Mart 2023, Çarşamba 55 yaşındayım. Hanımla hala isteğimiz var. Ancak merak ediyoruz. Bu yaştan sonra ilişkinin normali haftada kaç...
- Özel hayatımız sıkıntıda 21 Mart 2023, Salı İşadamıyım. Yoruluyorum. Eşimle cinsel hayatımız sıkıntıda. O 'Tamam' deyince ben yorgun oluyorum. Başlayınca...
- Maydanoz suyu iç 20 Mart 2023, Pazartesi 41 yaşındayım. Şiştim. Ödem dediler. İdrar söktürücü ne kullanabilirim? Doktora gittim, antibiyotik verdi. Ben...
- Panik yapma 19 Mart 2023, Pazar Eklem ağrılarım vardı. Doktora gittim. RF diye bir tahlil yaptı. Biraz yüksek çıktı. Romatizma hastası mıyım? PANİK...
- Masum değil 18 Mart 2023, Cumartesi Hocam sık sık burnum tıkanıyor. Doktor antibiyotik yazmadı. Ancak geçmedi. Sizce ne yapmalıyım? BURUN tıkanması...