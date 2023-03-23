Prostat kontrolü

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?

Yaptırayım mı?

BELLİ hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.

Şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit olanlarda, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda tiroiti kontrol etmek gerekir.



MENOPOZA GİRDİM

6 ay önce menopoza girdim. Çok terliyorum. 'Suyu azalt, geçer' dediler. Azaltayım mı?

AZALTMA. Aksine su içimini günde 2- 2.5 litreye çıkart. Fiziksel aktivite, hastalık durumu ve çevre ısısı gibi faktörler sıvı gereksinmesini etkileyebilmektedir.

Normal böbrek fonksiyonlarının sürdürülmesi, idrar yolları enfeksiyonları, böbrek taşları ve kabızlığın önlenmesi açısından gereklidir.

Taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran ve çorbalar uygun sıvı kaynaklarıdır.



ADETLERİM DÜZENSİZ

Annem yumurtalık kanseri. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor CA- 125 diye test istedi. Ne yapacağım?

CA-125, yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların izlenmesi için de bazen bu teste başvurulmaktadır.

Adet sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir. Yani sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.



HEMEN DOKTORA

3 aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adet dönemimde memelerimde şişme ve ağrılar oluyor. Adetimin düzeni de bozuldu. Kadın doktoruna gitsem iyi olur mu?

KESİNLİKLE iyi olur. Hem adet düzensizliği hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle Prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir. Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimaller de var.