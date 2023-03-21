Özel hayatımız sıkıntıda

İşadamıyım. Yoruluyorum. Eşimle cinsel hayatımız sıkıntıda. O 'Tamam' deyince ben yorgun oluyorum. Başlayınca çabuk tükeniyorum. Aramız gergin! Ne yapmalıyım?

BEDENİMİZİN de sınırı var. Bir futbolcu 90 dakika sürekli aynı başarı ile oynayamaz.

Sürekli seyahat ve iş merkezli yaşamak bedenin sınırlarını aşar. Şimdi size özel çözüm şart. Uyku ve beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmek gerek.

Sık seyahat manyetik alana bağlı olumsuzlukları arttırır. Aklınız işteyken, eşiniz de siz de mutlu olamazsınız. Mıknatıs detoks, ozon tedavisi gibi doğal güçlendirici uygulamaları yap.



ÇOK KABA!

22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Çünkü bana kaba davranıyor. Canım yanıyor. Bana bir çare!

KAFAN ve duyguların karışık.

Eşinin de aklı karışık gibi! Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.

Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli.

Acelecilik yüzünden seni ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku ve kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.



BİRAZ SABRET

Bel fıtığım var. Bir ay fizik tedavi gördüm. Biraz iyiyim. Ama eşimle eskisi gibi ilişkiye giremiyorum. Belim kitlenir diye korkuyorum.

Ben mi evham yapıyorum?

KAS ve iskelet sistemi hastalıkları günlük hayatı olumsuz etkiler. İlişki kas iskelet sistemi aktivitesi ile gerçekleştiğinden olumsuz etkilenebilir. Eşin beden yapısı, aktivite kapasitesi, pozisyonlara bağlı ağrı veya hareket kısıtlılığına uygun davranmak zaruriyettir. Temkinli olup yeni duruş planlamanız makul olur.

Özellikle bel fıtıklarında ilişki sırasında kitlenme dediğimiz hareket kısıtlılığı ve ağrı söz konusu olabilir. Fizik Tedavi Uzmanı'nızdan da bu konuda bilgi edinin.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

5 ay önce evlendim. 192 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım 'Boğa gibisin' diyor. Ama çocuğum olmuyor. Sıkıntı bende mi?

ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa beş aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez. Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir.

Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil. İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı'na muayene olabilirsin.



İHMAL ETME...

2 aydır saçım dökülüyor. Şampuanımı değiştirdim. Yine dökülüyor. Tahlil yaptırmak istiyorum. Ne yaptırayım?

SAÇ dökülmesi sık rastladığımız bir şikayettir. Birçok hastalıkta karşılaşırız. Bu nedenle sıradan bir şikayet değildir. Öncelikle işin başında doktor muayenesi gerekir.

Sana özel bir Check-Up listesi hazırlamak için seni muayene etmek gerekir. Genel olarak tam kan sayımı, CRP, Biotin seviyesi, TSH, total IGE gibi testler istenebilir.

Alkol, sigara, kullanılan ilaçlar gibi birçok faktörü değerlendirmek gerekir. Tedbir olarak hastalarıma duş arıtması, zeytinyağı içeren şampuan öneriyorum.