Maydanoz suyu iç
Ben antibiyotik kullanmıyorum. Bunun dışında bitkisel bir ilaç alabilir miyim?
NE için idrar söktürücü ilaç kullanmak zorunda olduğunu yazmamışsın.
Doğal idrar söktürücüler düzenli olarak idrar söktürmez. Tedavi amaçlı olarak ilaçları kullanman daha doğru olur. Bitkisel destek olarak bilinen idrar söktürücüler meyan kökü ve siyah çaydır. Maydanoz suyu idrar yolu antiseptiği olarak yüzyıllardır kullanılır. Ama verilen antibiyotik olunca idrar yolu enfeksiyonu olduğunu düşünüyorum.
Onun içinde doktor kontrolünde ilaç kullanman en doğrusu olur.
HURMA YESİN
Eşim öğretmen yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 2.5 haftalık. Eşimin sütü az geliyor. Ne yedirsem ne içirsem? Sütü arttırmak için ne yapsak işe yarar?
RAHAT ol. Öncelikle anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız.
Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemli. Bebek büyüdükçe süt ihtiyacı artabilir.
Annenin memesi boşalsa da bebeğin emme isteğinin sürdüğünü, bebeğin sık sık emerek sütü arttırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz.
Anne memesinin sık aralıklarla boşaltılması, su içilmesi sütü arttırır.
Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın. Hurma da yiyebilir.
ZERDEÇAL TÜKETSİN
Hocam babamın romatizması vardı. Zerdeçal ve ilaçlarla ağrıları çok olmuyordu. Ama kalçası kireçlenmiş. 15 gün sonra ameliyatı var. Romatizması azar mı?
KALÇA eklemi için protez takılmasının tıp açısından kriterleri belli. Sizin hastanızın kriterleri buna uyuyorsa ameliyat kararı alınmış olabilir. Kaygınız, şüpheniz varsa başka bir Ortopedi Uzmanı'ndan da görüş alabilirsiniz. Ayrıca kireçlenmeyle iltihaplı romatizma aynı hastalıkmış gibi düşünülebiliyor.
Gerçekten hastanızda iltihaplı romatizma varsa ameliyat ve sonrası artma ihtimali olabilir. ama tüm bunlardan daha önemli bir uyarım var. Ameliyat olacaklar zerdeçal kullanmasın. Çünkü kolay kanamaya neden olabilir.
Ameliyattan 3 hafta sonra iyileşme gerçekleştiyse zerdeçala tekrar başlayabilir.
PLASTİK KISIRLIK YAPAR
1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım, plastik bardakla çay içiyorum diye çocuğumun olmadığını söyledi. Bu doğru olabilir mi?
ÇOK ilgisi var. 'Bisfenol' ve 'ftalat' içeren plastik paketler ve pet şişeler östrojen yani kadınlık hormonu benzeri maddeler açığa çıkarır. Bu durum sperm sayısını azaltabilir.
Sıcak suyla karşılaşan bu plastikler normalden 55 kat fazla bisfenol salgılar. Bu da sperm sayılarını daha fazla etkiler. Bundan dolayı bu tip alışkanlığı olan erkeklerin spermleri sayı ve kalite olarak azalabilir.
Bu da erkek kaynaklı infertiliteye yani çocuk sahibi olamamaya neden olabilir. Arkadaşın seni gerçekten bilgilendirmiş.
Plastikle sıcak su ve gıda tüketme.
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