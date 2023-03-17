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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 17 Mart 2023, Cuma

Eşinle paylaş

45 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunum var. Tahlillerim normal. Hangi doktora gideyim?
ÖNCE Üroloji Uzmanı'na git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık.
Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri Üroloji Uzmanı ister. Gerekirse İç Hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğun da bunda payı olabilir. Bu yüzden cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.

YOĞURDU DENE

Benim uyku bozukluğum var. Sık sık seyahat ediyorum. Hap kullanamıyorum. Bir tavsiyeniz olur mu?
İLAÇSIZ tedavi yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesi PEMF terapi dediğimiz mıknatıs yatak uygulamasıdır.
İnce yatak, mat tarzında hazırlanmış bir yataktır. Beden mıknatıslığını düzenler. Vücudun enerji aküsünü şarj eder. Bir de yatmadan önce aşırı yemek yemeyin. Sakıncası yoksa bir tatlı kaşığı bal ile 1 su bardağı yoğudu karıştırıp yatmadan 1 saat önce yiyin.

UZUN SÜRÜYORSA

Amcam akciğer kanseri oldu. Biz de korktuk. Kanser olursak nasıl anlarız? Tedbir almak şart mı?
KANSER, başta sıradan şikayetlerle başlar. Bu nedenle hangi şikayet olursa üç haftadan uzun sürerse mutlaka doktor muayenesi olun. Bununla beraber uzun süreli öksürükler, öksürük sonrası kanama, kanlı balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs ve kemik ağrıları, yutma zorluğu, ses kısıklığı, kilo kaybı şikayetlerini önemseyin.

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