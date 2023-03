Yüz yüze konuş

26 yaşındayım. Ailem bir kız bulmuş. Görüşmem için ısrar ediyorlar. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

Bilgi ayrı, uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edineceksin. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından şüphen olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Yeterince sorunun var gibi... Yenilerini ekleme.

İstersen şimdi istersen evlenmeden önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına danış. Yüz yüze görüşmen iyi gelir.



EYVAH ÇARPINTI

Nafiz hocam, çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Şartsa nelere dikkat edeyim peki?

Çay, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artırır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir.

Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii bunları yaparsan.



HAREKET ETMELİSİN

Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Hangi gıdalardan uzak durayım?

Bazı gıdalar, bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalar ile çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da yol açabilir.



PROSTATA BAKTIR

55 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Daha çok erken değil mi?

Özellikle sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde ilişki isteği ve hazzı azalır.

Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma.

Her şeye kafanı takma.