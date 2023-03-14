Israrcı olma
Ablasına söylesem doğru olur mu?
BU konuyu öncelikle eşinle konuşmalısın. Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli. Tıbbi destek için İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları Uzmanı ve psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir. Veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış.
Şimdi çözüm zamanı.
ÖNCE MUAYENE
Doktor Bey, benim yaşım 37. 2 yıllık evliyim. Erkeğim. Eşimle çocuk düşünüyoruz. Ancak öncesinde hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?
HASTALIK tetkik planlaması hastayı muayene eden Doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için Üroloji Uzmanı veya İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi ile başlamak gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse;
Semen analizi, FSH, LH, Testosteron, Prolaktin, TSH testleri istenebilir.
DİKKAT ETMELİSİN
3 ay önce damarımı balonla açtılar. İlaca başladım. İlişkiyi soramadım. Zaten onlar da anlatmadı.
Arkadaşlar duymuş kalp hastaları için ilişki sırasında dikkatli olması gerekiyormuş. Bu doğru mu?
GEÇMİŞ olsun. Tıkalı damarlar tedbir alınmazsa ölüme bile neden olabiliyor.
Kalp damar hastaları cinsel ilişki yaşarken tabi ki dikkatli olmalılar. Çünkü kalbin işi artar. Kalbin beslenme ihtiyacı artar. Damar tıkanıklığı tedbir almazsan sorun yaratabilir. Yapılan çalışmalarda ilişki pozisyonunun faydası tespit edilmemiş.
İlaçları düzenli kullanmak, cinsel ilişki sırasında sınırları zorlamamak yeterli olacaktır.
ŞİKAYETLER ÖNEMLİ
32 yaşındayım. Halamda meme hastalığı var. Benim de sağ mememde üç haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Bende kanser olabilir mi?
ÖZELLİKLE meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür.
Hemen doktoruna git.
Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı. Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık olması gerekir.
HEMEN BİTİYOR
Hocam, akşam eşimle yalnız kalınca beraber olamadan kendimi tutamıyorum. Ama başlar başlamaz bitiyorum. Sorun var mı?
ANLATTIKLARIN hastalık değil. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ilişkiye girebileceksiniz.
Merak edilecek bir durum yok. Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur.
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